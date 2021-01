DRAMATURGIA

Óscar Liera fue un creador honesto, valiente y pasional, coinciden actores durante Jornadas Lieranas

Recuerdan al dramaturgo sinaloense a 31 años de su partida en las Jornadas Lieranas organizadas por La Cuarentena Teatro

Nelly Sánchez

A 31 años de su partida, Óscar Liera sigue siendo recordado por los creadores de teatro, como mito, como leyenda, pero sobre todo como un creador honesto, valiente, pasional.

Así lo describieron sus discípulos Alberto Solián, Héctor Monge, Arturo Díaz de Sandy, desde Culiacán, y Jesús Castaños Chima, desde Los Ángeles, en la primera Jornada Lierana organizada por La Cuarentena Teatro, a través de Zoom.

El creador escénico Pedro Lemus, integrante de La Cuarentena Teatro, dio la bienvenida en la primera actividad de la jornada que tuvo como invitados a quienes fueron alumnos de Óscar Liera: Héctor Monge, Arturo Díaz de Sandy y Alberto Solián, desde Culiacán, y Jesús Castaños Chima, desde Los Ángeles.

"Liera ha sido uno de los pilares del teatro del norte sobre todo, pero del país en general y ha generado un movimiento teatral muy importante".

Desde Tijuana, el dramaturgo y director de teatro Daniel Serrano fue quien coordinó la mesa que hace un homenaje al sinaloense, a 31 años de su ausencia.

"Los discípulos de Liera, son hay muchísimos, sería imposible reunirlos, su legado nos ha marcado y este es un momento histórico, después del 8 de enero, que termina esta jornada, esperamos volver a vernos el 5 de enero del 2022", dijo durante el encuentro celebrado a través de Zoom y transmitido por la página de Facebook de La Cuarentena.

Monge destacó que dentro de la literatura dramática, Óscar camina entre la leyenda y el mito, de tal manera que los estudia, los entiende, propone, presenta, construye, representa y lleva a escena.

"Para crear un mundo literario propio, transita entre la leyenda y el mito, no sabemos dónde termina uno y empieza otra. Leerlo sería un ejercicio obligado para la gente de teatro", apuntó.

"Óscar con su literatura toma la vulgaridad de un acto y en lugar de convertirlo en mito o mitote construye una leyenda, un hecho vulgar lo sublima, él es las dos cosas, la sugerencia es conocer al mito o la leyenda, léanlo, se encontrarán con una forma poética de escribir, nuestro entorno, solar y país, Latinoamérica y el mundo entero porque su obra es universal".

Castaños Chima consideró que el dramaturgo sinaloense es una leyenda, un tipo al que conocieron, con el que convivieron, que abrazaron y de quien se nutrieron con toda su obra, su rebeldía ante las injusticias.

"La obra de Óscar y todas estas anécdotas alrededor de él se agigantan, cobran otra connotación. Era un personaje épico con todas las batallas contra las injusticias, los gobernantes, la iglesia como institución. El que quiere conocer Óscar tiene que leerlo, su obra es un retrato, hay muchísimos guiños".

El actor y director de teatro recordó que en la Galería Frida Kahlo, de Culiacán, Liera que ya sabía de su inminente muerte, estaba preocupado porque alguien continuara su legado y les decía "ustedes tienen que dirigir, tienen que empezar, dar el primer paso porque esto no se puede quedar aquí, hay mucho de qué hablar y por qué luchar".

"Para mí fue una cosa que se me quedó grabada y cuando decidí dirigir dije qué mejor que algo extraordinario que la obra de Óscar, yo me siento tocado por este hombre con su varita y privilegiado de haber sido su discípulo".

Solián señaló que la obra de Liera está llena de mitos y de leyendas.

"Óscar fue un personaje excepcional, le debemos mucho, le debemos la honestidad, la valentía, cosas que no se ven tanto en el teatro y no es que no haya, pero Liera lo constaba de una manera muy especial, lo vimos escupir en la cara a Toledo Corro en un restaurante, y no era metafórico, era un tipo muy pasional", apuntó.

"El tipo vivía en la metáfora, en la figura poética, la retórica, no dejaba de jugar y de pensar en el teatro y de pensarnos que íbamos a estar en una escena y de construir ficción. Su pensamiento, aunque era un tipo sensato y claro, creo que era muy delirante, alucinante y así producía".

Díaz de Sandy recordó que acompañó a Liera en su lecho de muerte, que le chofereaba, lo acompañaba en salidas a lugares como El Tamarindo, Imala.

"Y yo encantado. Una vez íbamos a Culiacancito, donde compró un terreno que sería casa de campo para ponerse a escribir, y venía un señor caminando por la carretera, me dijo 'párate', llevábamos fruta, le dijo '¿ya desayunó?', 'no amigo, cómo cree', 'tenga', y le dejó plátano, manzanas, peras y un billete", compartió.

"Tenía esa parte espiritual, humana, por eso a mí en mito o leyenda es maravilloso, para mí es un universo".

LA CUARENTENA TEATRO

La cuarentena es un grupo de creadores escénicos que se reunieron a partir de este confinamiento, para trabajar en en tres ejes, que tienen que ver con el encuentro, reunirse, estar juntos para reflexionar sobre el teatro, buscamos el intercambio artístico y contribuir a la profesionalización del trabajo teatral que se hace en el país.