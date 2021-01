Óscar Liera fue valiente, contestatario y a la vez con sentido del humor, coinciden actrices

Las actrices Laura Almela, Lourdes Villarreal y Perla de la Rosa comparten experiencias vividas al dar vida a los personajes de Óscar Liera en la escena

Nelly Sánchez

Óscar Liera fue un dramaturgo contestatario, valiente, con una obra poética cruda en sus obras y al mismo tiempo un ser que jugaba, hacía bromas y daba a quienes les rodeaban esa luz y nuevas posibilidades para seguir con la vida.

Así lo recordaron las actrices Laura Almela, Lourdes Villarreal y Perla de la Rosa durante la Jornada Lierana, organizada por La Cuarentena Teatro, a través de Zoom y transmitida por su página oficial de Facebook.

Al moderar la mesa, la escritora Georgina Martínez recordó que Liera nació el 24 de diciembre de 1946 y murió el 5 de enero de 1990.

"Es un orgullo para lo sinaloenses, de sus 36 obras las más conocidas fueron Camino Rojo a Sabaiba, El Jinete de la Divina Providencia y Dulces compañías, fue un hombre congruente, me siento afortunada como sinaloense de dar la voz a estas mujeres talentosísimas".

Durante el conversatorio llevado a cabo a través de Zoom, con transmisión en la página oficial de La Cuarentena Teatro, de Facebook, compartieron ideas sobre clases, sus obras, personajes y la amistad que cultivaron con él.

'Nos descubrió un mundo'

La actriz de teatro y cine Laura Almela recordó a Liera como maestro de actividades estéticas en su época de preparatoria, a sus 15 años, en un primer día de clases con él.

"Un hombre delgadito, muy nervioso, serio, seco, que lo primero que dijo fue que le acaban de hacer un tratamiento en los dientes y que no lo hiciéramos hablar y menos gritar. Yo estaba en primera fila pintándome las uñas y me dijo '¿Cómo te llamas niña?, Laura Almela, me dijo,' te voy a poner 10 todo el año pero no te quiero ver en mi clase', ese fue mi primer encuentro con Óscar Liera, y me pareció un maestro muy sabio porque ciertamente a mí su clase y la prepa me valían", compartió.

Casi al final del ciclo, a punto de reprobar el año, Liera le comentó que si quería subir su promedio, fuera a las 7 de la noche al Teatro Xola, a su taller de teatro. Y aunque dudó entre ir o no, finalmente fue.

"Me recibió como si me hubiera visto siempre, me dio unas hojas y me dijo 'esta obra la vamos a montar en un mes y donde dice Maribel Lucania tú vas a leer, es una cantante de ópera'. Yo nunca había leído un guión, texto, nada. Sus alumnos del taller eran los mataditos del salón y yo la más burra, y eso fue un choque fuerte. Leímos El Crescencio, y cuando terminó la lectura, que de mi parte fue torpe, pero Óscar me dijo 'no hagas otra cosa en tu vida'", recordó.

"Me lo dijo con ese olfato de cuando alguien está acorralado, perdido, desmotivado, que era mi sensación adolescente, no servir para nada, no encajar en ningún lugar y él me dio ese soplo de posibilidad, a partir de ese día, todo cambió. No sé qué es Óscar para mí, es mi vida porque me acercó al teatro de esta manera".

A ese grupo nunca lo catequizó, dijo, al contrario, pasaba tardes enteras con ellos, en el centro de la ciudad.

"Nos descubría los lugares más baratos, secretos, las personas particulares que había en la farmacia, en la tienda, el que boleaba los zapatos, nos descubrió un mundo. Y se hizo amigo íntimo de mi archi enemiga, mi mamá, dirigió mis primeros pasos teatrales desde lo más primitivo".

Como actriz de sus obras, destacó la disciplina, el respeto y la dificultad para dar vida a sus personajes.

"Sus personajes son una trampa mortal porque se dejan 'ser' y cuando menos lo esperas estás en una cresta de la ola poética que no acepta ningún sentimentalismo. La poesía que está en sus textos es cruda, te obliga a trepar a gatas o con las manos, no es una poesía de la rosa en el florero, sino algo que hay que ver a golpes, y eso es muy difícil porque te pone al límite".

'Fue un entrañable compañero'

La actriz Lourdes Villarreal trajo a la memoria momentos que vivió con Liera cuando ambos eran estudiantes de actuación en la hoy Escuela Nacional Teatral de Arte del INBA.

"Desde el principio su sentido del humor me condujo a la reflexión y lo asocié al júbilo. Él fue para mí un entrañable compañero. Siempre jugaba, cada vez era más sofisticado pero no perdía la sencillez", señaló.

"Fue contestatario, valiente, era contrastante su forma de jugar con aquella fuera para imponerse a la injusticia y a su realidad incomprendida que tenemos a veces los actores y la gente que nos dedicamos al arte".

Cuando actuó en Camino rojo a Sabaiba vino a Sinaloa y se encontró que tenía muchos cómplices para seguir jugando.

"Me dijo te propongo un romance medieval y no quise, porque no soy culta en el medievo y dijo es muy fácil tú pones banderitas en mi lanza y yo me voy a las batallas, cuáles son las batallas, las conferencias de prensa... jugaba muchas bromas, era muy generoso".

Tenía magia especial

La actriz juarense Perla de la Rosa comentó que ha tenido experiencia con dos obras de Liera, Camino rojo a sabaiba, en 1985, y en 1989 hizo en Dulces compañías el papel de Nora.

"En Camino rojo se presentó en algunos ensayos, era un ser muy amable, muy guapo, de ojos oscuros, el contraste de su cabello con su tez blanca, mirada apacible, muy fraterno".

En esa obra, compartió, le tocó dar vida a Sor Joaquina del Monte Carmelo.

"Un personaje encantador, que permitía mucho juego, me permitió echar la imaginación al vuelo, jugar muchísimo. Sus personajes poseen una gran intensidad, una gran vitalidad, aún en Dulces compañías que son enigmáticos con una pulsión a la destrucción".

En esta última obra, le tocó hacer a Nora, experiencia totalmente diferente.

"Fue terrible, ya no pude jugar, era un personaje abismado, en una soledad, en un momento en que la violencia en escena asustaba en el país", dijo.

"Liera era esa persona que te tocaba con magia especial, sus personajes intensos, enigmáticos, vitalistas a pesar del riesgo que corre en muchas de sus obras".

LA BIENVENIDA

Al dar la bienvenida a la jornada, Pedro Lemus, integrante de La Cuarentena Teatro, destacó que este es un grupo de creadores que inició esta serie de reuniones justo a partir de la pandemia, separación que al mismo tiempo les permitió reunirse con creadores en conversaciones que decidieron abrir al público.