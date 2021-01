Primer Encuentro Internacional Mar de Lectura

Óscar Manuel Quezada expone su vida en La casa siempre viva

Marisela González

Una historia inédita, llena de vivencias reales expuso en su obra La casa siempre viva, el escritor Óscar Manuel Quezada, originario del Verde, Concordia.

Los 13 capítulos que comprenden la obra, es una narrativa que expone las vivencias que prevalecen en la mente del autor en su infancia en aquella comunidad del sur de Sinaloa.

“Yo por ejemplo apuesto mucho a la parte esta de cuando escribo algo, yo me doy por bien servido que alguien lo pueda publicar, yo no busco otra cosa que no sea eso, publicar mi obra y afortunadamente se han dado las cosas, uno escribe para que no tengas ahí las cosas guardadas, en ese sentido estoy muy contento conmigo mismo y estoy agradecido con la vida misma porque me ha dado mucho, y busco también compartirlo, que la gente lea”, dijo.

“Esto es un regalo también para Concordia, en donde nunca he presentado nada, y creo que me voy auto invitar, para tomarnos un raspado ahí en la plazuela y platicar con las personas que se nos acerquen, esta obra habla definitivamente se esas cosas que prevalecen en mi memoria, en eso me inspire, en la infancia que tuvo en El Verde”, comentó.

Gracias a Laberinto ediciones, la obra que se escribió en el 2011 podrá ser adquirida próximamente por quien les guste leer.

“Trata de adaptar el paisaje de aquella comunidad a mi historia, es un reflejo definitivamente de mi infancia”, dijo.