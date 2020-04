A 11 días de la protesta de enfermeros, delegación del IMSS anuncia el abastecimiento de equipo

A través de un comunicado de prensa el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que implementaron acciones de reforzamiento de seguridad al personal sanitario después de que un grupo de enfermeros evidenciara la falta de equipo para atender la emergencia por Covid-19

Karen Bravo

CULIACÁN._ A 11 días de la protesta de los enfermeros del Hospital General Regional No. 1 del IMSS en Culiacán en la cual denunciaran la carencia de equipo para atender a pacientes con Covid-19, la Delegación del Instituto anunció el reforzamiento de acciones para el personal sanitario durante la contingencia.

A través de un comunicado de prensa, la Delegación del IMSS anunció el reforzamiento de medidas de seguridad para el personal sanitario, incluyendo la adquisición de equipo adecuado para la atención de la contingencia por corona virus.

“Sabemos las carencias que existían en su momento del equipo de protección personal. Hoy en día hemos fortalecido el abasto bilateral donde participa un presidente que es del área administrativa y varios elementos de nuestros compañeros sindicalizados”, explicó Rafael López Ocaña, Delegado del IMSS en Sinaloa.

El pasado 1 de abril enfermeros del HGR No. 1 en Culiacán denunciaron que tenían que comprar su propio equipo de protección porque no contaban con él, además que los cubrebocas que les daba el Instituto no eran los adecuados para la atención de pacientes con Covid-19.

López Ocaña aseguró que se reforzó el abasto con material médico en el que se evaluó el precio, calidad y las áreas donde será distribuido.

“Una mascarilla adecuada, certificada N95, guantes, algunas áreas Covid se ha implementado el uso de batas con la norma oficial que nos ha enviado el nivel normativo y en lo esencial. Por ahí se habla de gorros o uso de botas lo cual no se ha corroborado la necesidad de ello”, expuso.

También continuarán los procesos de capacitación al personal médico, y aseguró que las áreas de atención a enfermedades respiratorias fueron colocadas a tiempo como medida de prevención.

“En los triage respiratorios nuestro personal tiene el equipo de protección personal para su atención y en automático podamos identificar pacientes que ameriten hospitalización, que tengan casos sospechosos, ahí mismo se les toma la muestra, se le entrega su incapacidad y en lo que sale el resultado se le aisla al paciente”, afirmó.

“Esto ha evitado que surjan brotes hospitalarios o que de una u otra manera sea contaminado el mismo personal de salud”, agregó.

Adicional a las acciones con el personal médico, el IMSS informará vía telefónica a los familiares de los pacientes sobre su evolución, esto con la finalidad de evitar que la cadena de contagio se incremente.