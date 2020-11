A 24 años de su creación, busca Codesin que gobiernos hagan proyectos a largo plazo

En el marco de su aniversario, el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa charló con integrantes de consejos de otras entidades, coincidiendo en que les hace falta una mayor autonomía a cada una de estas entes

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ A 24 años de la creación del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, falta aún que llegue un Gobierno que haga una planeación con el Codesin a largo plazo, afirmó Karina Parra y Parra, directora general del consejo.

En una charla donde con integrantes de otros consejos similares a los del Codesin, donde coincidieron en que hace falta más autonomía, Parra y Parra fue moderadora del mismo, e indicó que el futuro de Codesin debe ir en torno a cuatro ejes: tener un mejor presupuesto, generar una mayor liga con la sociedad, realizar mejores estrategias, y el más importante, una planeación a largo plazo de lo que necesita Sinaloa, esto en conjunto con las autoridades y académicos.

"Hay tres o cuatro puntos que son retos institucionales; el primero de ellos es el tema de la planeación a largo plazo, nosotros tenemos 24 años buscando intervenir e implementar un modelo a largo plazo para Sinaloa, nuestra parte operativa está enfocada a esa tarea, en esos pilares estratégicos", expuso.

"Hay un tema pendiente que tenemos que cerrar, que es el tema del marco jurídico, necesitamos al igual que Codedur, al igual que muchas entidades que llevan una avanzada, darle sustento jurídico a esa planeación de largo plazo, intervenir, en algunos casos, sobre todo en los macroproyectos que rebasan los tiempos trianuales o sexenales, hacerlos vinculantes y sabemos nosotros que esto pasa por la Ley de Planeación", añadió.

La directora General de Codesin sostuvo que vienen tiempos complicados, donde la pandemia ha causado un gran daño a la vida económica del país y el Estado.

"Tenemos un entorno complejo, no solo económico, que ya veníamos viendo un panorama pues restrictivo anteriormente, incluso antes de la pandemia, un poco más lento. La pandemia vino a agravar algunos indicadores, un tema político también que impacta en organismos de este tipo, un entorno poco favorecedor al tema empresarial, lo cual nos impacta", explicó.

Lauro Meléndrez Parra, presidente Ejecutivo de Codesin, sostuvo que el consejo no es Codesin sin el trabajo conjunto entre Gobierno, académicos y empresarios, pero en ocasiones la cooperación es menor de la que se esperaría.

"Codesin no puede llamarse Codesin si no estamos sentados Gobierno, empresarios y la academia, cumpliendo con la primicia de la triple hélice. Ha habido altibajos en los diferentes Gobiernos en el reconocimiento y las ganas de trabajar en equipo con Codesin, pero yo calificaría que siempre ha sido por encima del promedio, a pesar de que algunos gobiernos no veían a Codesin como lo ideal, operaron con nosotros", mencionó.