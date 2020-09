A 3 años del 19S apenas se avanza y no hay empresas sancionadas, acusan damnificados en la CDMX

La semana pasada, hartos de la lentitud, unos 50 vecinos bloquearon la avenida para que les asignen presupuesto y les notifiquen los avances. No fue la primera protesta

19/09/2020 | 09:18 AM

Ciudad de México.– “No fue el sismo, fue la mala construcción“, acusa una lona colgada en el edificio ubicado en Tlalpan 550, al sur de la Ciudad de México, a tres años del temblor de septiembre de 2017.

Las 390 familias que habitaban el inmueble, con menos de 10 años de antigüedad, exigen un proyecto integral para iniciar la rehabilitación por parte de Mexpresa, sanción a los responsables y cancelación de hipotecas.

La constructora señalada Arquitectoma, que se autodescribe como una de las inmobiliarias más respetadas del país por la calidad y la atención, es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Especialistas que vieron el edificio desde octubre de 2017 nos comentaron que no fue el sismo, sino la mala construcción. Un dictamen lo demostró”, dijo la habitante Verónica. En el Gobierno local anterior les dieron 117 millones de pesos, pero dos vecinos administradores del inmueble, ya denunciados, cometieron fraude ante la falta de transparencia. El Comisionado para la Reconstrucción actual, César Cravioto Romero, fue informado sobre la serie de irregularidades, “pero es una persona muy soberbia, poco profesional, poco empático, nos da el avión y ha dejado mucho qué desear”, comentó.

La semana pasada, hartos de la lentitud, unos 50 vecinos bloquearon la avenida para que les asignen presupuesto y les notifiquen los avances. No fue la primera protesta.

“La gente ya está desesperada queriendo ver resultados. Si todos estamos padeciendo, hay muchos que lo padecen más por enfermedades y hay quienes ya fallecieron. Hay muchos pendientes técnicos, jurídicos, financieros y administrativos. Estamos sin un proyecto integral, sin transparencia y pagando hipotecas; ahorita ya hay embargos”, expuso.

Este mediodía, el colectivo Damnificados Unidos programó una misa en el Multifamiliar Tlalpan, donde aún hay seis familias en dos campamentos, en memoria de las más de 300 víctimas del terremoto que golpeó al Valle de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Oaxaca, así como para los que han muerto en espera, incluyendo 11 personas por el Covid-19.

Luego de un minuto de silencio, marcharán hacia el Zócalo capitalino para reiterar su petición que han manifestado durante meses de retrasos y abusos de empresas: volver a casa, ahora en medio de una pandemia, a través de una reconstrucción que no implique endeudamiento a los vecinos ni ser “botín del cártel inmobiliario”.

También exigen la destitución del Comisionado César Cravioto, quien en 2018 prometió concluir en dos años, y que la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo retome las reuniones suspendidas desde marzo para que los siga informando de manera transparente.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado las investigaciones a las empresas que construyeron los inmuebles en Tlalpan 550 (Arquitectoma), Insurgentes Norte 1260 (Dekah Inmobiliaria) y Zapata 56 (Canadá Building), donde murieron dos personas, los cuales tuvieron afectaciones por el sismo por procesos constructivos “que se hicieron de manera irregular o poco eficiente”, de acuerdo con la Comisión para la Reconstrucción.

“Todos los procesos de rehabilitación y reconstrucción tendrían que ser auditados y fiscalizados al tratarse de recursos públicos. Pero lo que es dramático es que incluso las empresas que reconocen que hay que sancionar no lo hacen. Apenas se interpusieron las denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Pero el presidente del Tribunal nos confesó que de los 15 expedientes, solo le han llegado 11, porque hay cuatro que la Comisión no ha terminado de solventar”, afirmó Israel Ballesteros, del colectivo Damnificados Unidos CDMX.

“Pero ninguna de las 15 carpetas ha sido dictaminada por los magistrados, es decir, el Tribunal no ha determinado que están sustentadas para iniciar el procedimiento. A eso lo llamamos simulación. No tienen mano dura sobre empresas que claramente han cometido irregularidades”, lamentó.

Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General trabaja en la investigación a compañías que han participado de manera negligente en el proceso de rehabilitación o reconstrucción de Tlalpan 550, Multifamiliar Tlalpan (DPE, Soluciones Integrales, REM, GAPSA, sin considerar a CAS), Río Lerma 45, Coquimbo 909, Aluminio 166 (Diseño Arquitectónico y Construcciones), Vicente Suárez 123 e Insurgentes Norte 476 (Darmi, también denunciada por fallas en Rincón del Sur 15).

Yukari, damnificada del edificio Insurgentes 476 donde habitaban 28 familias, dijo que debían haber regresado desde verano del año pasado, pero Darmi les entregó sin funcionar el elevador, dejó daños en pisos, puertas, electricidad, así como fallas estructurales y hubo sobrecostos.

El inmueble tiene siete pisos y, en el último, viven dos personas en silla de ruedas y otra con discapacidad. La Comisión para la Reconstrucción, para “presionar” y que acepten regresar pese a las irregularidades, les retiró el apoyo de renta de 4 mil pesos mensuales y ahora cargan doble presión por los caseros. Damnificados de la alcaldía Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc acusaron lo mismo: ya no reciben el apoyo y deben negociar con los arrendatarios.

“Estamos angustiados porque se nos van acumulando las rentas. Pero nosotros nos negamos a regresar. Derivado del sismo reciente de junio de este año, salieron más vicios ocultos como grietas en la fachada y una columna se cuarteó. El Comisionado dijo que ya no se puede liberar más recursos. Nosotros solo queremos que nos den la certeza sobre los vicios en la reconstrucción”, afirmó la vecina. Sin embargo, la constructora Darmi sigue sin ser sancionada.

AVANCES Y RETRASOS EN RECONSTRUCCIÓN

En los dos años de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la Comisión para la Reconstrucción ha entregado más de 5 mil viviendas reconstruidas o rehabilitadas.

Este año se invirtió poco más de 3 mil 500 millones de pesos para reconstrucción y rehabilitación, la cual no paró en su totalidad pese al Covid-19.

Al último corte de avances al 31 de julio, actualizado en el portal solo por la presión de Damnificados Unidos CDMX, de 370 inmuebles de vivienda multifamiliar pendientes, van 196 intervenidos (52 por ciento), 86 entregados y se iniciaron obras de rehabilitación o reconstrucción en 31 para los dos últimos meses.

“Es un bajísimo índice de viviendas entregadas. Es penoso y grave que hayan tenido que esperar a nuestra denuncia desde junio para actualizar la información y han avanzado solo porque pedimos la destitución del Comisionado Cravioto”, dijo Israel Ballesteros, del colectivo Damnificados Unidos CDMX.

“Es un avance solo de 24 por ciento en entregas y de las ocho unidades habitacionales (104 edificios) no han entregado ninguna y solo han empezado obras en 14 edificios”.

Entre agosto y septiembre, la Comisión se compromete a entregar 21 multifamiliares de la Ciudad de México. Sin embargo, el edificio seminuevo dañado en Avenida Insurgentes Norte 1260, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, iba a ser entregado en julio, por lo que 165 familias siguen esperando.

El pasado sábado 12 de septiembre, los vecinos bloquearon la vía para protestar por el retraso de la empresa Demesa. Ese mismo día, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el Comisionado César Cravioto entregaron reconstruido a 24 familias el edificio de Rancho del Arco 32, en Alcaldía Coyoacán.

Para el último trimestre de este año, se promete entregar 31 inmuebles multifamiliares en las alcaldías Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo.

Respecto a las viviendas unifamiliares, de 7 mil 294 activas, van 2 mil 260 terminadas (30 por ciento) y 3 mil 305 en proceso de obra (45 por ciento).

“Un 30 por ciento a tres años de distancia es muy poco, sobre todo porque en septiembre de 2018 el Comisionado dijo que se tardaría dos años en terminar la reconstrucción. De las más de 7 mil unifamiliares censadas, reconocen que en 330 aún no saben si serán rehabilitadas, reconstruidas o reubicadas. A tres años de distancia, ni siquiera tienen un estudio; no saben con certeza el estado”, lamentó Ballesteros, daminificado del Multifamiliar Tlalpan que ya pudo regresar a su edificio 3B, donde el departamento 210 sigue sin concluirse y la habitante no recibe el apoyo para renta desde febrero.

En tanto, se ha avanzado en el 74 por ciento de las demoliciones necesarias (nueve están en proceso y faltan siete). En 17 inmuebles, al no poder acreditar propiedad o legítima posesión, se optó por la vía de la expropiación para que el Gobierno de la Ciudad de México lo regule y restituya. Es el caso de Coquimbo 911, Zapata 56, Dr. Lucio 103, entre otros. Asimismo, familias de 314 inmuebles serán reubicadas a un predio en la Alcaldía Tláhuac.

Sin embargo, el colectivo Damnificados Unidos tiene recelo frente a las cifras de avances, porque antes de su actualización se manejaban otros números tanto de viviendas multifamiliares como de unifamiliares censadas.

“¿Cómo dejaron de ser viviendas afectadas si lo eran en 2019? Están simulando avances, porque la manera en como incrementan el porcentaje es borrando viviendas en el portal para la reconstrucción”, consideró Ballesteros.