ANIVERSARIO LUCTUOSO

A 40 años de su muerte, está vigente el legado musical de John Lennon

Con la finalidad de conmemorar su aniversario luctuoso, este 8 de diciembre se rinde tributo en Nueva York al artista que cambió la historia del rock en el mundo

Leopoldo Medina

Con la participación de diversos músicos y bandas cubanas, este 8 de diciembre se ofrecerá un homenaje al artista, cantautor, multiinstrumentista y compositor inglés John Lennon, teniendo como sede la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, en las puertas del edificio Dakota, en Nueva York, conmemorando así el 40 aniversario de su muerte.

El tributo al otrora fundador e integrante de la banda de rock Los Beatles, que fue una de las más exitosas en la historia del género a nivel mundial, tendrá entre los músicos y bandas confirmadas a Síntesis, Gerardo Alfonso, William Vivanco, David y Ernesto Blanco, Gens, Tracks, Pablo Menéndez, Dagoberto Pedraja, Eddy Escobar, La Vieja Escuela.

Lennon, de carácter rebelde y genialidad manifiesta, falleció el 8 de diciembre de 1980 tras recibir cinco disparos por la espalda en el edificio donde vivía junto a su pareja Yoko Ono.

Tras ingresar en emergencias del Hospital Roosevelt de Nueva York, fue declarado oficialmente muerto a las 23:00 horas. A 40 años de su partida, su legado musical sigue vigente.

Sus inicios

John Lennon nació de la unión de Julia Stanley, hija menor de una familia de clase media acomodada, quien por su consentida crianza mostraba un carácter irresponsable y volcado hacia las bromas permanentes; y Alfred Lennon, un marino mercante poco amigo de las obligaciones.

El padre abandonó a su familia a los pocos años de nacer John y la madre dejó al pequeño al cuidado de su hermana mayor Mimi, cuando la crianza del niño se convirtió en un obstáculo para formar una nueva familia. A partir de allí, las visitas a su hijo por parte de Julia transcurrieron en un tono más cercano a lo amistoso que a lo filial y, en ellas, le enseñaría a tocar el banjo.

A los 16 años, el futuro beatle viviría dos acontecimientos clave que determinarían su futuro: la aparición del rock and roll, vía Elvis Presley; y la muerte de su madre, de la que fue testigo.

Fundador de Los Beatles

Fue uno de los miembros fundadores de The Beatles, una de las bandas de rock británico más reconocidas y exitosas de todos los tiempos. Hey Jude, Yesterday, Twist and Shout, Lucy in the sky with diamonds, Eleanor Rigby, Strawberry fields forever, son algunas de sus inmortales canciones que salieron de la mano de Lennon y Paul McCartney.

Esta pareja de compositores apenas necesitaba una o dos horas en la habitación de un hotel para componer lo que posteriormente se convertiría en éxito de masas.

Todos pensaban que Lennon, aparte de ser el más mayor del grupo, era ingenioso e inteligente, lo que lo convertían en la figura idónea para ser líder.

El hecho de que utilizaran traje y corbata en sus actuaciones se debe a una iniciativa de su, en aquel momento, inexperto mánager, Brian Epstein, idea que fue todo un éxito.

Su primer álbum de estudio, “Please, Please me”, fue grabado en solo 10 horas en 1963. En esa época Lennon ya tomaba anfetaminas y preludin para ayudarle a sobrellevar las largas noches de actuaciones. El LSD se convertiría en su accidentado siguiente mejor amigo.

Una voz única

Aparte de tocar múltiples instrumentos (banjo, guitarra, piano, bajo...), incluyendo algunos de percusión y la flauta, Lennon destacaba por su sensible, versátil y particular voz. Su estilo vocal, lleno de contrastes, emoción y muchas veces angustia se caracterizaba por una gran expresividad.

Su voz era un medio para desnudar su alma y lo que en ella habitaba. Su legado, lleno de ideales sobre la condición humana, ha seguido -y nos seguirá- acompañando durante décadas.

Su carrera en solitario

Tras dejar The Beatles en 1970, Lennon se convirtió en un auténtico icono de la paz. Sus críticas a la guerra de Vietnam y al gobierno de Richard Nixon eran palpables y suponía una amenaza social destacable debido a su popularidad. Pero Lennon era un auténtico rebelde con causa.“Imagine” es su éxito más emblemático.

“Que no hay países, nada por lo que matar o morir. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo”. Sus ideales y su activismo le llevaron probablemente a su dramático final, pero nos enseñó que esta lucha por la paz era necesaria en el planeta.

Su carrera como solista no fue nada desdeñable. Lennon vendió millones de unidades de sus discos convirtiéndose en 2008 según la prestigiosa revista Rolling Stone como el quinto mejor cantante de todos los tiempos. Tres semanas antes de su muerte había publicado “Double Fantasy”, después de un periodo de inactividad.

Poco después de haber cumplido los 40 años, el 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman acabaría con la vida del músico frente al Dakota Building de Nueva York donde residían él y su pareja.

Yoko Ono, no exenta de críticas, decidió que no se celebraría ningún funeral, incinerando su cuerpo y esparciendo sus cenizas por Central Park en un día que marcaría un antes y un después en la historia de la música. Chapman se declararía culpable de asesinato en segundo grado, por lo que fue condenado a cadena perpetua.

El Día de John Lennon

Tras su muerte, Lennon fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994. Desde 2015, la ciudad de Nueva York ha declarado el 29 de julio como el “Día de John Lennon”.

Con información de Muy Interesante y El Cronista.com