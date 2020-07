A 6 años de su desaparición, aparecen carteles demandando justicia para Rosita, en Culiacán

La joven se encuentra desaparecida desde el 2014 y en el sexto aniversario amanecen carteles con su rostro en el centro de la ciudad

América Armenta

30/07/2020

Rosa Esthela Anzures Jacobo, Rosita, como le llamaban de cariño, desapareció el 30 de julio del 2014. A seis años, todavía sus seres queridos no saben si la joven está o no con vida y la justicia no ha llegado.

La mañana de este jueves aparecieron pegados en diferentes puntos del centro de la ciudad, carteles con el rostro de la joven, extraídas de la marcha organizada por la familia dos semanas después de que no supieran de su paradero.

Rosita tenía 31 años cuando desapareció en la ciudad de Culiacán, dejando dos hijos que en ese momento tenían seis y un año de edad, el mayor de ellos, ya pasó la mitad de su vida sin su madre, mientras la menor, le ha hecho falta casi toda su vida.

Lo último que se sabe de la joven es que un retén de elementos de seguridad, supuestamente, la detuvieron porque el vehículo en el cual se transportaba tenía reporte de robo, lo cual se negó porque era de la empresa en la que Rosita laboraba, pero ya no se supo más de ella.

Después de manifestaciones para exigir justicia, pudo más la indolencia de las autoridades y el desgaste unilateral de la familia por intentar dar con el paradero de la joven madre, que desistieron de hacer eventos públicos.

Los carteles anónimos aparecieron en el primer cuadro de la ciudad, sobre la avenida Álvaro Obregón y en las barricadas que pusieron para cerrar las calles, así como las paredes de los comercios.

Caso Rosita

Las autoridades informaron que Rosita se dirigía a una reunión de trabajo en el Hotel Diamante, sobre carretera Benito Juárez, La Costerita, y que su desaparición no tiene qué ver con un secuestro o extorsión, pues no se comunicaron con la familia.

El motivo de las marchas y manifestaciones públicas como la del 13 de agosto del 2014, expuso Héctor Iván Soto, el esposo de Rosita, que eran para atraer la atención de las autoridades de seguridad federales, pero aún así, el caso no se ha resuelto.