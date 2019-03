A Adolfo Beltrán lo removieron de la Tesorería estatal del PAN por falta de transparencia: Zamudio

El dirigente de Acción Nacional en Sinaloa dijo que señalamientos en su contra son mentira y son por la competencia del Comité Directivo que se avecina

Gabriel Mercado

29/03/2019 | 12:37 AM

CULIACÁN._ Adolfo Beltrán Corrales, quien es el dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN en Culiacán y estaba fungiendo al mismo tiempo como Tesorero estatal del partido, fue removido de ese cargo por la Comisión Permanente Nacional por falta de transparencia, aseguró el líder Acción Nacional en Sinaloa, Sebastián Zamudio Guzmán.

En rueda de prensa con los medios para responder diversos señalamientos hechos por Beltrán Corrales, Sebastián Zamudio dijo que su homólogo municipal había eliminado a los órganos internos de control y no entregaba información que le solicitaba la representación nacional, y por ello se le inició un procedimiento interno donde lo retiraron de la Tesorería.

“Lo primero que hace es eliminar los órganos internos de control, despide a la auditora, deshace lo que es la Comisión de Vigilancia, lo que es la Oficialía Mayor también la desaparece y hace de la Tesorería toda una sucursal de propiedades del dirigente municipal”, informó Zamudio Guzmán.

“Cuidando las formas nosotros, cuando el Comité Ejecutivo Nacional nos pide mucha información, y la información nosotros se la solicitamos al tesorero, y no llega a haber respuesta por parte de él, en un momento dado tuvimos que estarle requiriendo la información por escrito, entonces llega un momento en que el Comité Ejecutivo Nacional pidió en este caso debido a la información que no se estaba presentando, yo creo pues, dije’, tienes que prescindir de los servicios del Tesorero’, en este caso tuve que notificar que iba a ser removido del cargo, pero un Tesorero no puede removerse tal como así aunque el presidente quiera, es la Comisión Permanente Nacional”, explicó.

Sobre esto Adolfo Beltrán había afirmado que él renunció a ese puesto porque realizó acciones encaminadas a la austeridad dentro del partido y había retirado a “varios aviadores”.

“No me ruboriza decirlo, pero estaban saqueando”, afirmó en entrevista con los medios esta semana Beltrán, diciendo que los líderes le habían solicitado un bono tras las elecciones, y posteriormente tras su salida se pagaron gratificaciones, una en diciembre y otra en enero, tras su salida.

El dirigente estatal del blanquiazul dijo que los diversas acusaciones hechas por Adolfo contra él son mentira y las hace en aras de “ganar adeptos” porque le interesa competir por el liderazgo estatal.

Mencionó que las gratificaciones fueron para darle un apoyo a algunos trabajadores porque les tuvieron que quitar el fondo de ahorro, más otras medidas generadas para tener ahorros.

“No se están conduciendo con la verdad, yo entiendo que se vienen los cambios de la renovación de la dirigencia, y quieren ganar adepto, pero a base de golpeteos, creo que eso no se vale”, subrayó.

Ante los comentarios hechos de que había retrasado el proceso de renovación, lo cual dijo no fue así, sino que se debió a que estaba muy cargada la agenda de los comités estatal, anunció que adelantarían el proceso para iniciarla el 14 de abril, esto luego que estuviera programado arrancarlo hasta el segundo semestre del año, después de septiembre.