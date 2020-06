En calles de varias entidades, personas vuelven a manifestarse en vehículos contra AMLO (VIDEOS)

Al igual que el pasado 30 de mayo, decenas de automovilistas exigieron la renuncia del Jefe del Ejecutivo. Decenas de automovilistas inconformes con el actual Gobierno olvidaron la cuarentena y salieron a las calles de Guerrero, Jalisco, el Estado de México, entre otros, para mostrar su inconformidad con López Obrador

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- Nuevamente, en diversas entidades del país, cientos de personas se manifestaron a bordo de sus vehículos en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al igual que el pasado 30 de mayo, decenas de automovilistas exigieron la renuncia del Jefe del Ejecutivo. Alrededor de 40 automovilistas inconformes con el actual Gobierno olvidaron la cuarentena y salieron a las calles de Acapulco, en el estado de Guerrero mostrar su inconformidad con López Obrador.

A su vez, en Guadalajara, Jalisco, también hubo manifestantes que, mediante pancartas, pedían la salida del tabasqueño. Desde las 9:00 horas, se dieron cita en distintos puntos de la ciudad, como el Parque La Calma y el Auditorio Benito Juárez.

“AMLO dimite ya” y “El pueblo te puso y el pueblo te quita” fueron las consignas que predominaron en la protesta.

En Cuernavaca excelente caravana Anti AMLO, sin acarreados, sin partidos políticos, sin burócratas obligados a marchar. Una marcha pacífica con más del doble de asistencia que la anterior....fuera el mal gobierno. pic.twitter.com/K3PoIhw5kb — Javier (@Javier37083927) June 13, 2020

Otras ciudades en las que también se aglomeraron manifestantes fueron Mérida, Villahermosa, Cancún, y Oaxaca, en el sureste mexicano, mientras que en el Estado de México opositores del primer mandatario se organizaron en los municipios de Naucalpan y Metepec, así como en Mazatlán, Sinaloa.

Sería ridículo que la minoría privilegiada de México volviera a gobernar. Y los pobres votaran por sus verdugos. Te comparto mi artículo con gusto. ¡Espero lo puedas retuitear! https://t.co/aVS6u2zYCC — Norman F. Pearl (@NormanFPearl) June 13, 2020

Al grito de “Vete ya, López Obrador, no te queremos”, y “en Tabasco hay muchos que no te queremos, los que no vienen tienen miedo por la represión”, mostraron su descontento en Tabasco, estado natal del Presidente.

“Si es cierto que el señor quiere a México, debe de renunciar e irse, es lo que nosotros vamos a pedir: renuncia ya, López Obrador”, sentenció Miguel Jerónimo Cerino, miembro del grupo “Tabasco Frena”.

Otra agrupación que está detrás de las manifestaciones en contra del Ejecutivo es el denominado “Frente Nacional Anti-AMLO (Frena)”, mismo que organizó parte de los movimientos del pasado 30 de mayo.

Se prevé que la llamada Segunda Caravana Móvil México continúe este domingo 14 de junio en al menos otras 50 ciudades.

Las marchas “anti-AMLO” iniciaron el penúltimo día de mayo. Habitantes de varias entidades se manifiestan en caravanas de vehículos contra políticas del Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Videos que circulan en redes sociales mostraron a ciudadanos conduciendo motos, autos de lujo y motocicletas, mientras comparten consignas contra el mandatario mexicano.

Convocada en 70 ciudades del país por el llamado Frente Nacional Ciudadano (Frena) y el Congreso Nacional Ciudadano (CNC), los disconformes con las políticas gubernamentales se manifestaron con sus automóviles en una caravana por varias ciudades. Hubo movilizaciones en Chihuahua, Guerrero, Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán, Sinaloa entre otros.

La manifestación en la Ciudad de México comenzó a las 10:00 horas y reunió a decenas de automovilistas, entre los cuales están algunos que piden que López Obrador deje su cargo. La movilización comenzó en el Auditorio Nacional y luego de las 11:30 horas arribó hasta el Palacio Nacional.

La protesta fue convocada a través de redes sociales con el nombre de Caravana Claxoanaxo.

La marcha anti AMLO en Guadalajara https://t.co/jR3obNJF5V — Ricardo Saenz (@Ricardo61saenz) June 13, 2020

Los inconformes han promovido en redes sociales el hashtag #AmloVeteYa, pero ciudadanos que apoyan al mandatario mexicano han respondido con #AMLOSeQueda.