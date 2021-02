A casi un año de iniciar la emergencia sanitaria en México, algunos aún no saben usar el cubrebocas: Gutiérrez

En entrevista para Noroeste, el vocero oficial de la campaña Así Se Usa, promovida por el Consejo de la Comunicación, declaró que el mal uso del cubrebocas se debe principalmente a tres razones

Netzahualcóyotl Ceballos

A casi un año de haber iniciado la emergencia sanitaria por Covid-19 en México, en algunos lugares aún no saben usar correctamente el cubrebocas, advirtió Roberto Gutiérrez Román.

"Todavía hay desinformación porque las personas a veces creen que esto no existe, o le encuentran pretextos, como que usan anteojos y se les empañan, o no tienen empatía por los demás", declaró vía telefónica.

En la entrevista se explicó que el cubrebocas debe cubrir completamente las áreas vulnerables, en este caso nariz y boca, hasta la barbilla y el tabique, para dar amplio margen.

El cubrebocas además debe lavarse diariamente si es lavable, o en caso contrario, desecharlo, pues cumple con su ciclo

"El cubrebocas no se usa en la barbilla, no se usa en la frente, no se usa por debajo de la nariz, el cubrebocas debe usarse cubriendo nariz, boca y barbilla", se explicó también en un comunicado.

"La mejor manera de retomar nuestras actividades es que todos llevemos un cubrebocas cuando estamos en sitos públicos o salimos de casa, ya que esto contribuye a disminuir los contagios".

Se dijo que además, la manera correcta de ponerse el cubrebocas es pasar los cordones primero por la parte posterior de ambas orejas, sobre nariz y boca, y una vez hecho esto, acomodar el cubrebocas, tocando solo la parte exterior, asegurándonos de cubrir nariz y boca.