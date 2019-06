A casi un aÃ±o de las elecciones, protestan por resultados que Estrada Ferreiro tiene como Alcalde de CuliacÃ¡n

A casi un año de las elecciones, protestan por resultados que Estrada Ferreiro tiene como Alcalde de Culiacán

Considera activista que el Presidente Municipal ha quedado a deber ante la sociedad

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El activista Salomón Monárrez Meraz se plantó a las afueras del Ayuntamiento de Culiacán para protestar por los malos resultados, a su parecer, que ha tenido el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

"El motivo de esta protesta es porque dentro de tres días se cumple un año que Estrada Ferreiro ganó la Presidencia Municipal, y el pueblo de Culiacán esperaba más. Pero el pueblo que votó por él lo hizo por accidente, es Presidente por accidente porque Andrés Manuel hizo un llamado a que votáramos parejo... y nos está yendo como en feria", consideró.

Monárrez Meraz opinó que el mandatario no es apto para el puesto, ya que no ha sabido hacer alianzas con los diversos sectores sociales, y porque no está enfocando sus recursos en las áreas que debería.

"Ha sido incapaz de controlar sus instintos, él no niega la 'cruz de su parroquia'. Yo digo, dale poder a un loco y verás cómo te va a ir. En este caso, él no ha hecho otra cosa que ponerse los guantes y pelear con todos y decir puras masturbaciones mentales", expresó.

"Por ejemplo, el "metrobús" es una masturbación mental de él. ¿Por qué no atiende los problemas principales. Ve el propio desarrollo del municipio, cómo va", mencionó.

"Ve nada más los laberintos que es, por ejemplo, la colonia El Mirador y la colonia 5 de Febrero, por mencionar dos. Que vaya Estrada Ferreiro y que vea los laberintos: las calles las hacen los que invaden nada más... y el Ayuntamiento bien, gracias", dijo.