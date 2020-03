‘¿A cuánto el cachito de madre?’, pregunta a AMLO colectivo organizador del paro nacional #UnDíaSinNosotras

El Presidente de la República anunció que el martes 9 de marzo iniciará la venta de los ‘cachitos’ del sorteo del avión presidencial, fecha que coincide con el día del Paro Nacional #UnDíaSinNosotras

Noroeste / Redacción

03/03/2020 | 11:37 AM

El colectivo feminista veracruzano Brujas del Mar, criticó que el Presidente Andrés Manuel López anunciara que el próximo lunes 9 de marzo iniciará la venta de los “cachitos” o boletos del sorteo del equivalente del valor del avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, fecha que coincide con el día del Paro Nacional #UnDíaSinNosotras.

“El Presidente de México hoy anuncia que la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial iniciará el #9M, día del paro nacional de mujeres. El gobierno más feminista que ha tenido México, yeah right”, ironizó en su cuenta de la red social Twitter la organización no gubernamental, que convocó a que ninguna mujer realice actividades laborales o sociales el próximo 9 de marzo.

El mandatario anunció durante su conferencia de prensa matutina de este martes 3 de marzo, que el próximo lunes saldrán a la venta los “cachitos” para la rifa, la cual entregará 100 premios de 20 millones de pesos. “¿A cuánto el cachito de madre?”, tuiteó Brujas del Mar en respuesta.

El pasado 24 de febrero, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, aseguró que el feminismo podrá ser antineoliberal o no, pero el Gobierno de México está lleno de mujeres que luchan por la justicia, la equidad y la democracia.

Un día antes, el 23 de febrero, Sandoval Ballesteros tildó de “fakeministas” a integrantes de la oposición política que pertenecen al espectro ideológico de la derecha, quienes se han unido al movimiento feminista para exigir al Gobierno de México un alto a los crímenes contra mujeres.

“El licenciado Andrés Manuel López Obrador no es ‘mi Presidente’, sino el de todas las mexicanas y, aunque les duela, es el Presidente más feminista de la historia contemporánea”, escribió la titular de la SFP en Twitter.

Además, Sandoval Ballesteros aseguró que quien crea que el político tabasqueño y su Gobierno es adversario de las causa de las mujeres, se presta a la “estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses”.

La funcionaria federal añadió que fue irónico y para llamar la atención el comentario que realizó sobre la convocatoria del paro nacional para el siguiente 9 de marzo como protesta por la violencia contra las mujeres en el país.

“Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”, había tuiteado la titular de la SFP.

López Obrador acusó el pasado viernes 21 de febrero, durante su conferencia de prensa matutina en La Paz, Baja California Sur, que la derecha y los conservadores están detrás de la convocatoria “¡El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras”.

Me sorprende @Irma_Sandoval que tú que siempre fuiste libre, ahora descalifiques al movimiento de mujeres y encima digas que “lavaremos platos”. Si quieres ayudar a tu presídete a sabotear, descalificar y acusar a las feministas de enemigas,te equivocas. — Lydia Cacho (@lydiacachosi) February 23, 2020

Pues a mí lo que me sorprende, querida @LydiaCacho, es que reproduzcas las manipulaciones de los medios, sobre todo tú que fuiste víctima de tantas. La evidente ironía de “lavar trastes” fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita... https://t.co/CLVUeUZGa8 — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 23, 2020

“Las mujeres son libres de manifestarse, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, a la manifestación, pero mucho ojo porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente, el Reforma y todos los medios conservadores”, dijo el Presidente.

“Desde luego nosotros tenemos que garantizar las libertades. Si es un paro de las mujeres, están en su derecho. Si es una movilización. Lo que resuelva, con absoluta libertad. Eso también es lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, están en libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura, libertades plenas, a trabajadoras del Gobierno, a todas las mujeres, nada de que como era antes en los tiempos del neoliberalismo autoritario. Si te manifiestas te descuento el día, si protestas te ceso, te castigo”, abundó el político tabasqueño.

“¿Cuántos maestros y maestras cesadas porque se opusieron a la reforma educativa? ¿Y qué decían los conservadores? Que estaba muy bien, porque los maestros eran rijosos, alborotadores, los maestros y las maestras, que no trabajaban. Esa era la campaña, de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todos, ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al Gobierno”, insistió el mandatario nacional.

“Claro que está la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre, protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir qué partidos, pero, ¡se pasan!”, criticó López Obrador.