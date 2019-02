SOBRE VILLARREAL

A diferencia de otros imputados, Villarreal no se ha acercado: Fiscalía

Son las víctimas quienes toman propiamente las decisiones correspondientes, dice Juan José Ríos Estavillo

José Abraham Sanz

Pese a que ya tiene pendiente presentarse ante un juez de control y enjuiciamiento, el ex secretario de Administración y Finanzas de la administración anterior, Armando Villarreal Ibarra, no ha tenido acercamiento con la Fiscalía General del Estado para conocer su caso, como otros imputados sí lo han tenido, señaló Juan José Ríos Estavillo.

Ríos Estavillo estuvo presente en la conmemoración del 106 aniversario del Ejército mexicano que se realizó esta mañana en la base militar El Sauz, para felicitar a los miembros de la quinta brigada de la Policía Militar.

Ahí le cuestionaron sobre si Villarreal Ibarra o su equipo de abogados ha tenido acercamiento por la orden de aprehensión que se han girado en su contra y por las que promovió un amparo ante un juez federal.

"No, no ha habido ese acercamiento, lo hemos tenido con otros imputados", aclaró Ríos Estavillo.

"Yo quiero aquí aclarar por supuesto, que la Fiscalía es un representante de la sociedad, la Fiscalia, el Fiscal o los Ministerios Públicos, no somos quienes decidimos en atención a los intereses, son las víctimas quienes toman propiamente las decisiones correspondientes, claro que ellos nos pueden pedir algún comentario, algún punto de vista", expresó.

"Yo vengo a señalar y he venido señalando que cada asunto, si bien es cierto la Auditoría Superior del Estado por su ejercicio y mandato legal cumple con una función ante circunstancias que deriva de la posible comisión de un delito, presentar las denuncias, no olvidemos que también otros sujetos pueden ser las victimas directas en relación a esto", dijo.

El Fiscal del estado además reveló esta mañana que el nombre del ex Gobernador Mario López Valdez, a su vez jefe de Villarreal Ibarra y otros dos ex secretarios que han sido vinculados a proceso por desvío de recursos, no aparece en ninguna de las denuncias que se han interpuesto hasta el momento.

"No, en ninguna, hasta este momento en ninguna", señaló.