A Dorados se le acabÃ³ la gasolina: David PatiÃ±o

A Dorados se le acabó la gasolina: David Patiño

Tras caer ante Atlante, el estratega reconoció que a Dorados le afectó jugar cuatro partidos en 10 días

Noroeste / Redacción

Dorados de Sinaloa comenzó de la peor forma el Clausura 2020 del Ascenso MX.

El equipo sinaloense sumó el viernes su segunda derrota en el mismo número de partidos en el torneo que define a la nueva franquicia que ascenderá a la Liga MX.

Atlante superó en casa 2-1 a Dorados de Sinaloa, equipo al que le faltaron piernas en el segundo tiempo, declaró el estratega David Patiño Oviedo.

“Fue un partido parejo en general, creo que el ajuste que hicimos al medio tiempo nos ayudó y el equipo tuvo alguna ocasión de gol para irse arriba”, comentó en conferencia de prensa el ex entrenador de Pumas de la UNAM.

El estratega lamentó que Dorados haya disputado cuatro partidos en un lapso de 10 días, ya que eso afectó el estado físico de sus jugadores.

“El haber jugado cuatro partidos en diez días, pues desafortunadamente no nos alcanzó, al equipo se le acabó la gasolina, tenía cuatro jugadores que no podían ni con su alma al minuto 20 del segundo tiempo”, explicó.

Patiño Oviedo también señaló que las lesiones han afectado a Dorados, equipo que cuenta con un plantel limitado.

“Los jugadores que tenemos son poquitos y tenemos muchos lesionados, no me gusta mencionarlo, pero es una circunstancia, no es pretexto ni mucho menos”, subrayó.

David Patiño comentó que trabajan en recuperar a sus elementos lesionados para poder competir en el torneo de liga y en los cuartos de final de la Copa MX.

“Tenemos que recuperar a los lesionados para poder alternarlos y poder equilibrar las cargas de los juegos que vienen. Pasamos en la Copa y el equipo no ha jugado mal, pero esta vez creo que el factor físico fue la clave”, afirmó.

Tras comenzar la liga con dos derrotas, David Patiño manifestó que Dorados tiene que sumar puntos lo más pronto posible.

“Perder partidos de liga nos ha dolido muchísimo, nos ha dolido en el alma, pero ya no tenemos tiempo como para pensar que el torneo será largo, necesitamos rescatar puntos rápidamente”, finalizó.

Dorados visitará el próximo sábado a Alebrijes de Oaxaca, vigente campeón del Ascenso MX.