A dos años del triunfo de AMLO, el País está sin rumbo: PRI

Jesús Antonio Valdés Palazuelos, líder del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, afirma que México está peor que hace dos años, con más inseguridad y con indicadores económicos preocupantes

Antonio Olazábal

A dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en las elecciones presidenciales, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, líder del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, afirmó que el País está peor a como lo dejó Enrique Peña Nieto.

El priista argumentó que hay una incertidumbre generalizada en el País, no hay certeza económica, no hay apoyos derivados de la pandemia de Covid-19, y la pérdida de empleos es preocupante.

"Sin duda en este segundo informe, a dos años de que Morena haya ganado contundentemente las elecciones, pues los mexicanos, sobre todos los sinaloenses, estamos muy preocupados", sostuvo.

"Hay una gran incertidumbre porque el país no tiene rumbo, el país realmente viene cayendo fuertemente es una recesión económica que previo a la pandemia ya se daba, ahora con la pandemia esto está estrepitoso, la gente está perdiendo sus empleos, las miles y miles de empresas están cerrando", detalló.

El ex Alcalde de Culiacán mencionó que las cifras de desempleo en México son alarmantes y el futuro cercano tampoco es prometedor, ya que no ve una estrategia que frene el número de trabajos perdidos en el País.

"No hay realmente atención, no hay preocupación para poder realmente tener un plan emergente de rescate, de retención de empleos y de las empresas, porque lo que más nos preocupa a todos los mexicanos es estar con un ingreso para no caer en ese margen tan fuerte de pobreza como ellos lo comentan, la caída de un millón y medio de empleos en México, que pronostica que pudieran entrar en pobreza más de 10 millones de mexicanos", argumentó.

"Estos datos son muy alarmantes, ya los estamos viviendo, los estamos palpando, muchísima gente, ahorita que estamos recorriendo el Estado, en todas las comunidades, en todos los municipios, nos preguntan cuándo va a llegar un apoyo del Gobierno federal para el tema de las empresas, y que realmente se pueda reactivar la economía", añadió.

Valdés Palazuelos dijo también que otro tema preocupante es la inseguridad, misma que ha llegado a niveles inéditos en México, ya que el 2019 ha sido el año más violento en la historia, con un total de 34 mil 582 homicidios dolosos, y el 2020 la violencia tampoco ha cesado.

"Los números de seguridad son alarmantes, hay una estrategia fallida total y no nada más aquí con el 'culiacanazo', y en Sinaloa, que realmente vemos que en Sinaloa se sigue dando fuertemente la delincuencia, sino que también estados que no tenían problemas de ese tipo, hoy es alarmante las notas que se dan", mencionó.