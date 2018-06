A dos semanas de las elecciones, Edgardo Burgos confía en que Anaya remonte desventaja en encuestas - Noroeste

ELECCIONES 2018

A dos semanas de las elecciones, Edgardo Burgos confía en que Anaya remonte desventaja en encuestas

Considera que hay tiempo suficiente para mejorar las estrategias del candidato panista a la Presidencia

Marcos Vizcarra

El Partido Acción Nacional en Sinaloa aún cree que pueden revertir las encuestas a favor de su candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, que ponen a Andrés Manuel López Obrador, de la coalición ‘Juntos Haremos Historia, como el puntero y favorito.

Edgardo Burgos Marentes, vocero de Anaya Cortés en Sinaloa, indicó que reconocen el margen de las encuestas, pero que ello no les provoca una sensación de derrota, sino que creen que podrían ser un aliciente para mejorar sus estrategias.

“Decirte que no somos ajenos a que ya estamos en el último tramo de la campaña, que hay un reconocimiento, de que hay un puntero, no tenemos que decir algo que no es, pero que también hay una campaña donde todo puede suceder y que aún hay tiempo suficiente, desde nuestro punto de vista, para tratar de revertir los resultados”, indicó.

