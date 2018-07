¡A echarle ganas 2018!: A Lilian le gustan las mochilas con unicornios - Noroeste

¡A echarle ganas 2018!: A Lilian le gustan las mochilas con unicornios

Fernanda Magallanes

30/07/2018 | 03:40 AM

MAZATLÁN._ Basta con ver a Lilian Jatccivé Ávila Llamas para saber que le gustan los unicornios y toda la fantasía que los envuelve, porta una blusa con ese personaje, la jala y lo observa mientras platica a la orilla del arroyo de la Colonia Azteca.

Va a pasar a quinto año de Primaria, pero sueña con seguir estudiando para convertirse en maestra de preescolar y ser la más querida por sus alumnos.

“Sí soy buena estudiante, no siempre saco dieces pero me porto bien y hago las tareas, además me gusta ir a jugar con mis amigas y mi maestra es muy buena, por eso quiero ser maestra, para ser como ella”, comentó.

Ella vive al final de la prolongación López Mateos, justo en la casa de la esquina, sobre la orilla del arroyo.

Para su regreso a clases, Lilian espera aprender más y estar en el cuadro de honor, pero sobre todo, le gustaría un mochila con su personaje de fantasía favorito, el unicornio.

“Me gustan los unicornios, son lindos y siempre en las películas los ponen como buenos y amables, por eso me gustan”, comentó.

