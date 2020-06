A El Químico no le interesó transparentar los recursos aplicados por el Covid-19: Figueroa

El presidente de Contraloría Ciudadana de Mazatlán dice que esto demostró la falta de interés del Presidente Municipal por 'desnuda' el trayecto del recurso público

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres no atendió el llamado de crear un micrositio dentro del portal del Ayuntamiento de Mazatlán para transparentar el gasto aplicado para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Aunque Benítez Torres recibió tres solicitudes formales por parte de organizaciones no gubernamentales, dos de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán y una del Observatorio Ciudadano de Mazatlán en fechas distintas, jamás se habilitó algún micrositio como se recomendó a nivel nacional después de la evaluación de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil sobre el gasto público.

Jorge Figueroa Cancino, presidente de Contraloría Ciudadana de Mazatlán, dijo que esto demostró la falta de interés del Presidente Municipal por “desnudar” el trayecto del recurso público, especialmente en tiempos donde puede ser más sencillo practicar la corrupción, como en una emergencia sanitaria.

“Sí, entregamos dos solicitudes, efectivamente, para que se abriera una sección donde informara los gastos del Covid, algunos municipios ya lo están haciendo, pero Mazatlán todavía no, no ha querido el Alcalde”, dijo.

“Al no haber esta política de transparencia proactiva no se abona al combate a la corrupción, y nos confirma una vez más que el Alcalde no es un aliado de la transparencia y el combate a la corrupción, porque no le interesó transparentar los recursos, no respondió nada, simplemente”.

El 1 de junio y el 12 de junio fueron las fechas en que se llevaron documentos por parte de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán donde formalmente se pidió al Alcalde Benítez Torres atender la recomendación.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán, por su parte, informó que tampoco recibió una respuesta del Ayuntamiento de Mazatlán; esta organización civil, además de entregar una solicitud formal el 29 de mayo, públicamente pidió en tres ocasiones la creación de un apartado en el portal de internet del Ayuntamiento.