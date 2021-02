A Eldorado le faltarían $469 millones anuales para mantenerse como municipio: estudio

De acuerdo a lo anterior, la iniciativa de Pro-Municipalización de Eldorado representa en sí misma una aberración económica y financiera, resuelve el análisis

Belem Angulo

A la sindicatura Eldorado, perteneciente a Culiacán, le harían falta alrededor de 469.05 millones de pesos anuales para poder solventar los gastos operativos que tendría, en caso de convertirse en municipio, revela un análisis realizado por el Gobierno municipal.

De los 566 millones 670 mil 300.33 pesos necesarios de manera anual para que el Eldorado pueda sostenerse como un municipio independiente a Culiacán, la sindicatura sólo reúne 97 millones 620 mil 476 pesos al año, mediante recaudación de impuestos, ingresos, y participaciones federales y estatales.

“De acuerdo a lo anterior, la iniciativa de Pro-Municipalización de ElDorado representa en sí misma una aberración económica y financiera”, resuelve el estudio.

El convertirse en municipio eleva 900 por ciento el gasto operativo de la Sindicatura, continúa el documento elaborado por la Dirección de Inversiones y Gestión de Fondos, de la Tesorería Municipal.

MUNICIPALIZAR ELDORADO

Este viernes, los Diputados y Diputadas discutirán y votarán la iniciativa municipalización para las sindicaturas de Eldorado, en Culiacán, y Juan José Ríos, perteneciente a Guasave y Ahome.

Para la aprobación se requiere que al menos dos tercios del cuerpo de legisladores voten a favor, luego la decisión deberá ser respaldada por la mayoría de los Ayuntamientos, para ser pasado al Gobernador Quirino Ordaz Coppel para su revisión.

Ordaz Coppel externó que lo ideal es dejar pasar los próximos comicios para continuar con las gestiones de municipalización de ambas sindicaturas.

"Para que no se ligue con el tema electoral", comentó el Gobernador.

"Lo único que yo pediría, lo que creo conveniente es respetar los tiempos electorales y pasando los mismos poder terminar de hacer los análisis jurídicos, presupuestales, financieros, para que sea una definición muy sólida".

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, coincidió con la opinión del mandatario estatal.

“Es un movimiento electoral que no debe pervertirse”, dijo.

“(Hay que) Guardar para cuando pase la elección”.

DOCUMENTACIÓN OBSOLETA

El estudio difundido por la Comuna abunda en la desactualización de datos con los que el Patronato Pro Municipalización de Eldorado se ha respaldado.

“El estudio se encuentra desactualizado al realizarse en el año 2010 con cifras del Censo de Población y Vivienda 2010. Los estudios de esta naturaleza deben de actualizarse cada 3 años y tener un periodo de series de datos históricos de los últimos 6 años para poder darle consistencia y vigencia a las cifras presentadas”, se menciona en el documento.

“Por lo anterior, el análisis estadístico poblacional y factores socioeconómicos no permite llegar a conclusiones precisas y contundentes por lo que debe usar cifras que no daten más de 6 años de antigüedad para que las conclusiones sean válidas”.

La vigencia de los archivos vuelven irregular la iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, informó el Alcalde Estrada Ferreiro.

“Seguimos dispuestos a ayudar a la municipalización, pero no sobre bases que no son firmes. No hacen las cosas bien”, criticó.