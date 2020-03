A falta de futbol, Rodolfo Pizarro discute en Twitter con JosÃ© Luis Higuera

A falta de futbol, Rodolfo Pizarro discute en Twitter con José Luis Higuera

El ex director de las Chivas aseguró que Pizarro no fue ídolo del Rebaño

Noroeste / Redacción

Rodolfo Pizarro no se quedó con las ganas de responderle a José Luis Higuera.

CIUDAD DE MÉXICO._ Rodolfo Pizarro, jugador del Inter Miami CF, no se quedó con las ganas de responderle a José Luis Higuera, luego de que el ex director general de las Chivas del Guadalajara le aseguró a un usuario que el futbolista tamaulipeco no fue un ídolo en el conjunto rojiblanco.

“Qué bajo pones la línea. Ídolo, créeme, es más que hacer bailes. No estoy de acuerdo contigo (sic) que era un ídolo“, fue la respuesta que le dio Higuera, actualmente comentarista en ESPN, a Arturo Martín, aficionado del Rebaño Sagrado, quien catalogó como un ídolo a Pizarro Thomas y le preguntó al ex directivo por qué no había impedido su salida del club, a mediados de 2018.

Que bajo pones la linea. Idolo créeme es mas que hacer bailes. No esoy de acuerdo contigo que era un idolo https://t.co/BTf1qzInsd — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 27, 2020

Ante esto, Pizarro contestó que Higuera solamente está necesitado de atención.

“La persona más odiada y que menos sabe de futbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo Jose!”, puso en su cuenta de Twitter el jugador.

La persona más odiada y que menos sabe de fútbol queriendo tener atención, denle su like! Abrazo Jose! — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) March 28, 2020

Sin embargo, el polémico Higuera, quien actualmente es panelista en la cadena ESPN, le regresó el saludo a Pizarro de una manera bastante peculiar.

“Saludos Rodolfo. Ojalá llegues algún día a Europa”.

Esa respuesta calentó a la figura del equipo de David Beckham en la MLS, porque no se aguantó las ganas de contestarle una vez más, al “Tío Higuera”, como se le conoce en Redes Sociales.

“Aquí está la fama que querías, con esto puedes seguir trabajando para ESPN como unos 3-4 meses; si después quieres hacer algo más, tienes mi número. Abrazo”.

Saludos Rodolfo. Ojala llegues algún día a Europa. https://t.co/hyJam77VVy — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) March 28, 2020

(Con información de La Razón y Mediotiempo.com)