A favor de las judicializaciones y no de juicios mediáticos: Villalobos Seáñez

El líder de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Sinaloa, Jorge Villalobos Seáñez, espera que se realicen investigaciones a partir de las acusaciones de Emilio Lozoya, con pruebas que se puedan sustentar

América Armenta

CULIACÁN._ Que haya una buena investigación por la autoridades de justicia y que no sean para distraer a la ciudadanía, opinó Jorge Villalobos Seáñez, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Sinaloa, sobre las acusaciones que ha hecho el ex Director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en las que incluso ha señalado a Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidentes de México.

“La verdad es que en el PAN y un servidor compartimos que caiga quien caiga, el caiga que caiga en el PAN es que siempre vamos a estar a favor de la transparencia y la rendición de cuentas pero de juicios justos y judicializados, no de juicios mediáticos”, manifestó el legislador.

El diputado albiazul expuso que hay juicios que rápidamente llegan y se litigan en los medios de comunicación, acusando sin pruebas a una serie de personajes, por lo que aseguró que en el partido al que pertenece esperan que si se van a hacer acusaciones, que se judicialicen.

“Entiendo que el señor Lozoya pasó de ser acusado a acusador y evidentemente se han presentado ya denuncias formales, que se integran carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República, que yo la verdad, yo sí espero que lleguen a ser judicializadas”, agregó.

Villalobos Seáñez abundó en que, de existir estos hechos que se señalan y que se denuncien, habrá que ver si no están prescritos y consideró el show de estos temas mediáticos también se hacen para distraer a la ciudadanía de los verdaderos problemas que se enfrentan en el país.

“Y desafortunadamente la gente, si tú haces una encuesta para saber si va a haber justicia en el caso Lozoya, te aseguro que va a ganar el no, porque ya la gente no se chupa el dedo, ya sabe que realmente es un pacto de impunidad, son cuestiones que solamente se hacen con el único afán de generar un desprestigio, en aras a un proceso electoral que está prácticamente apunto de iniciar en el mes de diciembre-enero”, enfatizó.

Entre las acusaciones que se han hecho por el ex director de Pemex, el legislador expresó que realmente haya procesos de justicia caiga quien tenga que caer, pues se han mencionado nombres de sus compañeros de partido, pero hizo hincapié en que el que afirma está obligado a probar y el acusado también tiene derecho a defenderse, sin embargo, si después de ese proceso resulta alguien culpable, tiene que pagar.

“Yo creo que siempre y cuando haya un juicio de por medio, evidentemente se estarán integrando las carpetas de investigación, estas tienen que ser consignadas a un juez para que este, a su vez, determine si es que existen elementos que presuman posibles conductas que tipifican un delito”, resaltó.

También reprobó que sean más memes y material mediático las que se han dado a conocer sobretodo en las redes sociales y que se convierte en una situación de chiste, ya que él esperaría que hubiera más material en el tema, que no fuera contenido sensacionalista, y que se pudiese castigar eventualmente a los responsables.