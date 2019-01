A Graciela Domínguez no le tembló la mano para componerle la plana a Quirino

La analista política, Ana Luz Ruelas, destaca que la reasignación de recursos para el presupuesto 2019 dejó en claro la figura política que juega la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo

Karen Bravo

El que de manera inédita el Congreso del Estado haya reasignado mil 600 millones de pesos del presupuesto que propuso el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, coloca a la diputada Graciela Domínguez Nava como la figura más sensata de la política en el estado, opinó la analista Ana Luz Ruelas Bueno.

“La figura más sensata políticamente que se alza en estos momentos en Sinaloa es Graciela Domínguez Nava, porque ella está viendo a Sinaloa, no tanto como el Gobernador, que quizá está viendo sus hoteles o negocios, darle plusvalía a Mazatlán y favorecer al grupo que él representa, que son los empresarios”, dijo.

En la madrugada del 1 de enero, el Congreso local aprobó el presupuesto destinado para el 2019, en el cual reasignó mil 600 millones de pesos de la propuesta inicial que el Ejecutivo estatal mandó a los legisladores.

La sesión extraordinaria inició el 31 de diciembre a las 11:00 horas, declararon un receso indefinido a las 12:00 horas y fue en el filo de la tarde-noche cuando la reanudaron para la discusión.

En la última sesión de 2018, se presentaron diversos grupos sociales como trabajadores de salud, viudas de policías, el rector de la UAS y la Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa para exigir presupuesto este 2019.

“A Graciela no le tembló la mano para componerle la plana, borrarle la plana y hacerle una nueva al Gobernador, no hay autoridades, ni de los órganos autónomos ni del fiscal, ni el de la Comisión de los Derechos Humanos, que se planten frente al Gobernador y le digan lo que no está haciendo bien”, señaló la analista.

El que haya habido tal reasignación histórica evidenció la falta de negociación y comunicación entre poderes, comentó Ruelas Bueno.

“No se acercó al Poder Legislativo para negociar el presupuesto, porque es inaudito que hayan reasignado mil 600 millones de pesos, no fueron ni 100 ni 200 millones de pesos”, expresó.