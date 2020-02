A ir sin miedo al Carnaval de GuamÃºchil, invita el Alcalde de Salvador Alvarado

A ir sin miedo al Carnaval de Guamúchil, invita el Alcalde de Salvador Alvarado

La seguridad en las fiestas carnestolendas está garantizada con la presencia de policías preventivos de Salvador Alvarado, Mocorito, Angostura, Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina, dice Carlo Mario Ortiz Sánchez

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que la gente vaya sin miedo al Carnaval de Guamúchil, ya que la seguridad de los asistentes está garantizada, invitó el Alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez.

El Munícipe manifestó que los hechos violentos que han ocurrido en los últimos días no tienen por qué empañar la fiesta más importante que tienen en la región del Évora.

“Que vayan sin miedo, ahorita las estrategias que tienen las áreas de seguridad es eso, resguardar la seguridad, que no pase ningún incidente en la región del Évora porque hay que recordar que posterior al Carnaval de Guamúchil tenemos los carnavales de Mocorito y Angostura, que van a coincidir a la semana después del de nuestro municipio y se está haciendo un trabajo de los tres municipios para que en estos 15 días se garantice la seguridad en los tres municipios”, comentó.

El Alcalde alvaradense detalló que serán entre 300 y 350 elementos que van a participar en la seguridad y protección de los asistentes a las fiestas carnestolendas.

Carlo Mario Ortiz Sánchez, alcalde de Salvador Alvarado.

Indicó que la Policía Municipal de Salvador Alvarado será apoyada por las corporaciones preventivas de Mocorito y Angostura, además hay presencia de la Policía Estatal, Ejército, Guardia Nacional y Marina.

“Por los hechos que sucedieron hace un par de días se ha venido reforzando con un poco más de anticipación. Está garantizada la seguridad, el operativo está listo, está todo organizado y con eso le vamos a garantizar a la sociedad que va a ser un carnaval en familia”, sostuvo.

Ortiz Sánchez subrayó que tan solo el domingo y el martes, que son los días del recorrido de los carros alegóricos, prevén la asistencia de 100 mil personas, incluyendo visitantes ya confirmados de Ontario, California, y de la India, que es la temática de esta edición.

“Siempre hemos tenido saldo blanco, tenemos 47 años ininterrumpidos haciendo estos carnavales, aunque existen desde 1921, y siempre han sido carnavales blancos, no va a ser la excepción esta vez”, aseguró.

“Esperemos que los hechos que pasaron, que no los minimizamos, al contrario, se está trabajando para garantizar la seguridad, no generen un clima de que la gente no vaya y disfrute la fiesta más importante que tenemos en la región del Évora, hay que recordar que el Carnaval de Guamúchil es el más importante después del de Mazatlán. Los hechos que pasaron no tienen por qué empañar la fiesta”, dijo.

El Carnaval de Guamúchil empieza este jueves y terminará el martes de la próxima semana.