A.J. Cole acuerda regresar a los Azulejos de Toronto

TORONTO._ Los Azulejos de Toronto anunciaron que le han otorgado un contrato de liga menor a A.J. Cole, uno de sus relevistas más consistentes de la campaña 2020.

El acuerdo, que incluye una invitación a los entrenamientos primaverales, le pagará un millón de dólares a Cole si el derecho hace el róster de Grandes Ligas, según una fuente, e incluye incentivos que dependen de la cantidad de innings que trabaje.

OFFICIAL: We've signed RHP A.J. Cole to a Minor League deal with an invite to #SpringTraining. Cole went 3-0 with a 3.09 ERA in 2020.

