A la dÃ©cima fue la vencida para Kei Nishikori

A la décima fue la vencida para Kei Nishikori

El japonés logra en Brisbane su primer título desde febrero de 2016

Noroeste / Redacción

Kei Nishikori es el ejemplo de la perseverancia. Del nunca rendirse. De pelear aunque toque ir a contracorriente.

Desde febrero de 2016 no besaba un título de campeón, pero no por haber alcanzado finales. Cuatro finales en 2016, dos más en 2017 y tres más en 2018. Pero no fue hasta el Brisbane International de 2019 que el japonés rompió su maleficio. A la décima fue la vencida y tras nueve finales siendo el derrotado, salió como vencedor.

Daniil Medvedev, su rival en la final y verdugo en el partido decisivo en Tokio hace tan sólo unos meses, no se lo puso fácil. Nishikori tuvo que remar durante dos horas y 4 minutos para finiquitar el triunfo e imponerse por 6-4, 3-6 y 6-2.

“El año pasado Daniil me ganó en la final de Tokio y ha sido muy bonito poder cobrar mi venganza”, bromeó Nishikori en la ceremonia de entrega de premios. En un partido de constantes alternativas, el japonés fue el más acertado en ocasiones de break. Un total de cinco quiebres combinados en el primer y tercer set fueron suficientes para acabar con una mala racha que bien podría haber frustrado a cualquier jugador.

El número 9 del Ranking ATP recupera así la senda del triunfo y arranca el año de la mejor manera posible: con un trofeo para sus vitrinas. Nishikori se convierte en el primer japonés en conquistar el Brisbane International. La mejor manera de preparar el Abierto de Australia.

