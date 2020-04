A las hermanas Ávila, el Covid-19 no las frena para estudiar en línea en Mazatlán

Mientras para Ana Abigail la pandemia le frustró la terminación de su proyecto de titulación, a Malillani las clases virtuales le permitirán sacar adelante su ciclo escolar

Alma Soto

Ana Abigail Ávila Esperano ha sido siempre una estudiante dedicada. Es su último semestre en la Escuela Normal Experimental del Fuerte, extensión Mazatlán.

En este semestre tendría que aplicar tres planeaciones frente a grupo.

“De esas tres planeaciones, que se denominan momentos, tendría que explicar cómo me fue, cómo ayudó esa planeación a los aprendizajes esperados con los niños y cómo yo voy a mejorar como docente”, explicó.

Pero la pandemia de coronavirus trajo consigo la Fase 2 de la Declaratoria de Emergencia por SARS-CoV-2, y con ella la suspensión de clases.

Ana Abigail no pudo aplicar la última etapa de su planeación.

Su hermana, Malillani, estudia Licenciatura en Nutrición en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y desde el pasado lunes tiene clases en línea.

Asegura que las está aprovechando al máximo, asiste a todas las clases, con la ventaja de que no se tiene que levantar más temprano para trasladarse a la universidad.

TITULACIÓN, UNA INTERROGANTE

“Nos dijeron a principios de abril que no sabían cómo nos íbamos a titular porque nos faltaba una parte de nuestro trabajo, entonces estamos en la expectativa, no sabemos si vamos a regresar en mayo, en esta semana nos dijeron que lo que trabajamos en febrero nos vamos a titular”, comenta.

Eso, lamenta, a ella le va a afectar, porque tiene un tema específico y lo que trabajó en febrero no se enfoca en ello.

“Para mí ha sido difícil porque es mi último año, yo quería pasar más tiempo con mis compañeros, convivir con ellos y titularme en una buena forma, estar con ellos en la ceremonia de graduación y eso no se va a poder, ahorita lo único que me queda es trabajar a lo largo de estos días en la última parte del proyecto para ver si me puedo titular en julio, más o menos”, indica.

Las planeaciones de Ana Abigail estaban enfocadas al cuidado del medio ambiente, sobre ello debía trabajar frente a grupo durante todo el semestre, pero por la disminución de las actividades para prevenir brotes de coronavirus, las escuelas se cerraron.

Comentó que tuvo la oportunidad de aplicar el último momento con algunas actividades de concientización, pero la última planeación era lo que concretaría el perfil de egreso que ella buscaba.

“Como no se pudo, voy a tener que agarrar planeaciones del año pasado y acomodar, a ver cómo le hago, mi asesor me está ayudando a seguir los lineamientos para poder concretar el trabajo.

APROVECHAR AL MÁXIMO

Malillani estudia el segundo semestre de Licenciatura en Nutrición y está aprovechando al máximo sus clases.

Sus maestros tienen el mismo horario que tenían sus clases presenciales, por lo que ya saben cuál de las siete materias les va a tocar en cada espacio.

Explica que sus maestros graban un video donde explican la clase, pero también pueden interactuar, activando el audio para preguntar.

“Mientras el profesor habla, silenciamos el audio para no interrumpir la clase, al terminar, podemos preguntar y él nos responde nuestras dudas”, indica.

Para Malillani, se debe aprovechar la oportunidad que se les está dando, leer, hacer los trabajos, sacarle jugo al tiempo que se desaprovechaba en el trayecto de la casa a la escuela.

La estudiante considera que, gracias a este nuevo sistema, podrán rescatar su semestre, que termina en mayo para dar paso a los exámenes ordinarios.

Sin embargo, dice, no todos los maestros han sido cumplidos, no mandan sus trabajos, y será la Universidad la que los llame a cuentas.

Pide a sus compañeros que se pongan al corriente, que aprovechen la oportunidad del tiempo que les otorgan para, al regresar a las aulas, tengan los conocimientos básicos, y no perder el semestre.