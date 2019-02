A llorar a un velorio, Dorados saldrÃ¡ adelante: Diego Armando Maradona

A llorar a un velorio, Dorados saldrá adelante: Diego Armando Maradona

El técnico del Gran Pez augura mejores resultados en los próximos encuentros

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tras el descalabro de Dorados de Sinaloa por la mínima diferencia como local ante Cimarrones de Sonora, el técnico argentino Diego Armando Maradona habló acerca de las acciones que se desarrollaron en el Coloso del Humaya dentro de la fecha 5 del Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX.

“Me voy inconforme con el resultado, mi equipo siempre respetó y tuvo la tenencia del balón, ellos no vinieron a jugar prácticamente a nada y esa llegada les valió para llevarse los tres puntos, nosotros tuvimos muchas llegadas, pero no la pudimos meter. Esto se resuelve con trabajo, los jugadores nuevos me gustaron y se tiene un equipo para pelar así que no nos den por vencidos”, comentó.

El técnico del Gran Pez apuntó que el grupo es consciente de que no se pueden dar el lujo de seguir desaprovechando la condición de local y que a partir del día lunes trabajarán a tope en búsqueda de corregir el rumbo del equipo.

“Cada jugador de Dorados sabe que se está jugando la vida en cada entrenamiento y en la cancha durante los partidos tiene que demostrar lo que se hizo. No estaba planeado este inicio de torneo, pero lucharemos con otra dificultad ya que no podemos seguir perdiendo en casa, buscaremos día con día las soluciones a todo esto”, señaló.

Para el técnico áureo no hay lugar para lamentaciones dentro de su grupo, ya que se cuenta con un amplio plantel de calidad para revertir la situación actual y lograr los objetivos trazados.

“Sin duda alguna sé que saldremos adelante, el campeonato pasado teníamos el 50 por ciento de la calidad futbolística y considero que este plantel tiene aún más calidad. Hoy vi a algunos de mis jugadores llorar por el resultado, acá no hay que llorar sino trabajar, llorar a un velorio, acá no se llora se mete y si tengo que hacer 100 metros hago 110 para salir adelante de todo esto dando siempre el máximo”, expresó.

Maradona, antes de finalizar con la conferencia de prensa, expresó a los medios de comunicación que Dorados saldrá adelante en el torneo y que aún no está nada perdido.

“Sé que Dorados va a salir adelante de esta situación, hoy tenemos calidad y buena gente en el plantel, el grupo está comprometido en trabajar al máximo para sacar esto adelante. Acá esto es futbol, no tenemos que lamentarnos y sólo dar el extra ya que eso nos va a llevar al éxito”, finalizó.