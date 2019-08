A lo mejor hay deficiencia en la informaciÃ³n que se sube, o lentitud: Alcalde sobre opacidad en el Municipio

A lo mejor hay deficiencia en la información que se sube, o lentitud: Alcalde sobre opacidad en el Municipio

Luego de que un colectivo de asociaciones civiles reveló que Culiacán está entre las capitales menos transparentes del país, Estrada Ferreiro se limitó a decir que revisará el portal de transparencia del Ayuntamiento

Antonio Olazábal

Posiblemente haya deficiencia en la información que se sube del Ayuntamiento de Culiacán, o se alimenta con lentitud en la página de transparencia del Municipio, afirmó Jesús Estrada Ferreiro luego de que un colectivo de asociaciones civiles reveló que Culiacán está entre las capitales más opacas del país.

Culiacán se ubicó como uno de los gobiernos municipales más opacos, de acuerdo con la segunda evaluación a capitales de Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cimtra, en la que obtuvo un puntaje de 17.9 por ciento.

El año pasado la capital del Estado quedó en el lugar número 23 en materia de transparencia, sin embargo en la administración de Estrada Ferreiro, la ciudad quedó en el lugar 29.

Para sacar esa valoración se revisó el portal del Ayuntamiento durante los meses de marzo, abril y mayo, y ahí se constató que no está la información que como sujetos obligados deben subir.

Son varios los ramos en los que el Municipio está reprobado en transparencia, sin embargo el que más preocupa es el de la obra pública, debido a que la ciudadanía mediante el portal no puede revisar ningún documento, dado que no hay información.

Sobre ello, El Alcalde de Culiacán señaló que posiblemente haya deficiencia en la información que se está subiendo, o se sube con lentitud, pero negó que haya intención de que haya opacidad en la comuna.

"A ver a ver a ver, ¿Estás asegurando que hay opacidad?", cuestionó Estrada Ferreiro.

--"Pues si yo me meto a la página de transparencia del Ayuntamiento no se ve absolutamente nada de obra pública, a eso me refiero", respondió el reportero.

"Bueno, a lo mejor hay deficiencia en la información que se está subiendo, o lentitud".

--Alcalde, es que realmente no hay otra forma de que los ciudadanos revisen esa información salvo por esos mecanismos y no están para la ciudadanía.

"Okay, yo lo voy a revisar".

--Hace tres meses le pregunté lo mismo y me dijo que lo iba a revisar.

"No, no, pero yo lo voy a revisar, yo sé que no está actualizada... yo hoy pido información, mañana me preguntas".