A Luke Perry se le seguirÃ¡ viendo en la tercera entrega de Riverdale

A Luke Perry se le seguirá viendo en la tercera entrega de Riverdale

Al actor, acaecido el 4 de este mes, también se le podrá volver a ver por última vez en el cine, en Once upon a time in Hollywood, el noveno largometraje dirigido por Quentin Tarantino

22/03/2019 | 3:52 PM

El actor Luke Perry falleció el 4 de marzo.

MADRID (SinEmbargo)_ La tercera temporada de Riverdale continúa, pese que los fans y todo el reparto siguen conmocionados por la repentina muerte de Luke Perry. Debido a que la actual tanda de episodios ya estaba rodada, Fred Andrews, el personaje del actor fallecido, aún podrá verse durante los próximos capítulos. Sin embargo, los seguidores ya están preguntándose qué sucederá con el personaje de Perry en la cuarta temporada. En una entrevista con Entertainment Tonight, el showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa reveló que aún no han pensado qué harán con el padre de Archie (KJ Apa). “Honestamente, estamos todavía en shock y seguimos procesando lo ocurrido. Sabemos que tenemos que abordarlo de alguna forma, pero nos estamos dando un poco de tiempo y de espacio, antes de encontrar la mejor manera de rendirle tributo”, explicó. Luke Perry murió el pasado 4 de marzo con 52 años, después de haber sufrido un ictus días antes. La noticia conmocionó al mundo de la televisión, provocando una reacción colectiva de compañeros de profesión y espectadores, que le recordaban con cariño por sus papeles en Beverly Hills, 90210 o la misma Riverdale. “Nos cuidó a todos”, declaró la actriz Camila Mendes, coprotagonista de la ficción de The CW, en redes sociales. “Era un hombre auténtico, que supo guiarnos y transmitirnos su experiencia”, escribió sentidamente. La producción de la nueva temporada de Riverdale se paralizó temporalmente debido al fallecimiento del actor, pero ya se ha reanudado. Tocará esperar para saber la decisión final de los productores de la serie. A Luke Perry se le podrá volver a ver, por última vez en el cine, en Once upon a time in Hollywood, el noveno largometraje dirigido por Quentin Tarantino, que llegará a salas en el verano. #Luke Perry

