A mÃ¡s de 20 aÃ±os del TitÃ¡nic, James Cameron comparte foto de la huella intacta de la mano de Rose

MÉXICO (SinEmbrago)._ Son varias las escenas del Titánic (1998), de James Cameron, las que se han vuelto icónicas en el cine. Una de ellas es sin duda cuando Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Rose DeWitt (Kate Winslet) entran a un coche mientras escapan del empleado de Cal Hockley, el prometido de la joven.

El elemento principal de la escena más erótica de la película es la mano de Rose cayendo sobre el cristal empañado de uno de los coches guardados en las bodegas del barco.

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI