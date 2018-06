A Mazatlán le debe ir bien sin importar el partido que esté gobernando, asegura Higuera - Noroeste

ELECCIONES 2018

A Mazatlán le debe ir bien sin importar el partido que esté gobernando, asegura Higuera

El candidato a la Alcaldía dice que el puerto resultará beneficiado sin importar el color del partido que gane las elecciones

Fernanda González

MAZATLÁN._ El candidato a la Presidencia Municipal por la coalición Por Sinaloa al Frente, Alejandro Higuera Osuna, consideró que, sin importar que partido esté gobernando, a Mazatlán le debe ir bien, esto cuando se le cuestionó si Mazatlán resultará igual de beneficiado de discrepar con los colores del partido que representa Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa.

Higuera Osuna calificó como “del pasado” las interrogantes y aseguró que la diferencia de partidos ya es una prueba superada.

Ejemplificó que es como si se le preguntara a una mujer si está calificada ser candidata a un puesto de elección popular.

“Yo ya tuve tres gobernadores, dos eran de diferente signo político y Mazatlán ganó, Mazatlán salió adelante, como debe de ser. Es que esta pregunta, se me hace una pregunta del pasado, es una prueba superada en el tema democrático del País”, dijo.

En ese sentido, aseguró que cuando fue Alcalde de Mazatlán por primera vez, trabajó sin privilegios y sin discriminación con el Gobernador de Sinaloa en turno, Juan S. Millán, miembro del PRI.

“Me tocó ser alcalde en 1999, cuando el PRI era mayoría en el País, estaba Juan Millán y mi relación con Juan Millán fue sin privilegios y sin discriminación, se dio conforme a los que los electores decidieron, que yo fuera el Presidente Municipal Constitucional de Mazatlán”, manifestó.

Se agarra Higuera de la seguridad y agua potable.

Desde que inició su campaña, el pasado 14 de mayo, el candidato de la coalición Por Sinaloa al Frente, aseguró que dos de sus ejes principales serían la seguridad del municipio y garantizar el agua potable en zonas donde la escasez ya es visible.

En el caso de la seguridad, manifestó que se implementará un operativo que involucre a cada comandante de cada sector, para enfocar esfuerzos en bajar los índices en tres tipos de delito.

“Vamos a hacer un operativo, vamos a hacer que los comandantes, de acuerdo al sector que tienen, que debe estar bien focalizados por sector robo a casa-habitación, robo a comercios y robo a vehículos”, dijo.

“Son los tres problemas que dañan el patrimonio de las familias, se van a focalizar, se van a apretar tuercas y se van a tener resultados”, añadió.

También aseguró que se pondrá especial atención para detener los delitos de alto impacto en las zonas turísticas del puerto.

En el tema de la escasez de agua, aseguró que durante sus jornadas de campaña se ha encontrado con comunidades sin acceso al vital líquido, por problemas técnicos o falta de infraestructura.

“Escamillas tiene un par de meses sin agua potable, no les han querido resolver el problema, tienen dos meses y tienen una ineficiencia, no tienen agua y el contraste es que está pegado al Río Presidio y el río por la presa tiene agua y ellos no tienen agua”, dijo.

“No es un tema de mantos freáticos, no es un tema de que no haya agua, el problema es técnico que tiene dos meses y que la junta de agua no resuelve”, añadió.