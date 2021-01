A menos de un mes de la muerte del coach Julio César, denuncian ciclistas incidente con automovilista en Ahome

Integrantes del equipo de ciclismo de montaña BLM Club señalaron que el incidente se registró este fin de semana en San Miguel Zapotitlán, a donde acudieron acompañados por sus familias, usando 'barredora' y tomando todas las precauciones necesarias.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ A menos de un mes del accidente en el que falleció el coach Julio César García y resultó lesionada la joven Paulina Ontiveros, ciclistas denunciaron otro incidente de riesgo en Ahome.

"Hace menos de un mes tuvimos lo que pasó con Julio, que lamentablemente perdió la vida entrenando, y sigue todavía Paulina en el hospital luchando por su vida. La gente no sale a rodar por miedo, y nosotros que salimos a rodar nos topamos con cosas como ésta: gente borracha orinando hacia donde vienen las niñas, y no conforme con eso les echa el carro encima, y no conforme con eso todavía busca pleito. Y el argumento de esa persona es: es que ustedes no son de aquí; ¡cómo puede eso ser un argumento para echarle el carro encima a alguien!", expusieron en un video publicado en su página de Facebook.

Se informó que en el momento se solicitó la intervención de la Policía Municipal y el conductor fue detenido y posteriormente liberado, aunque los afectados dijeron que interpondrían una denuncia ante la Vicefiscalía Zona Norte.

Cabe recordar, que el 13 de diciembre un vehículo arrolló a cuatro ciclistas sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo, ahí falleció el coach Julio César, y paramédicos auxiliaron a los otros tres, pero sólo Paulina requirió hospitalización.

Cinco días después fue localizado el coche estacionado en una calle del Fraccionamiento Los Naranjos, al sur de Los Mochis, y unas horas después, Mario Alonso 'C' acudió por voluntad propia y acompañado de un abogado a la Vicefiscalía para presentar su declaración.

El 5 de enero se giró una orden de aprehensión y el joven fue detenido en un domicilio del Fraccionamiento Urbi Villa del Rey, y al día siguiente fue vinculado a proceso por una Juez de Control y Enjuiciamiento que también ordenó prisión preventiva.