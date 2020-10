A México 'le sobran los recursos' porque no hay corrupción en el Gobierno, afirma AMLO

El mandatario también expuso que por el combate a la corrupción se tienen finanzas públicas sanas y que hay recursos para obras como el Tren Maya

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a su Gobierno “le sobran los recursos” porque se combate a la corrupción.

“Aunque parezca increíble nos sobran recursos, o no nos faltan para no presumir, porque no hay corrupción en el Gobierno”, detalló el mandatario durante la supervisión del tramo 3 del Tren Maya de Calkini a Izamal en Kopoma, Yucatán.

Además, reveló que se propuso aumentar la deuda y se rechazó debido a que comprometía más presupuesto para su pago.

El mandatario también expuso que por el combate a la corrupción se tienen finanzas públicas sanas y que hay recursos para obras como el Tren Maya.

“Nos ha permitido ahorrar mucho, no hemos tenido también la necesidad de aumentar impuestos, no ha habido gasolinazos, en fin tenemos finanzas públicas sanas que nos permiten avanzar”, expresó.

Durante su visita para la supervisión de la obra del Tren Maya Tramo 3 detalló que dicha obra se concluirá con el costado estimado de 130 mil millones de pesos.

“Con el presupuesto convenido; uno de los problemas de antes fue que se estimaba un presupuesto y siempre se ampliaba, siempre se tenía una justificación y una obra después costaba el doble o el triple”, dijo.

El anuncio se dio luego de que México pagará el anticipo para ser de los primeros países en tener la vacuna contra la COVID-19.

El Gobierno de México ha dado el anticipo de 159 millones 876 mil 920 dólares para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX Facillity, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Este jueves 8 de octubre, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó una transferencia por 159 millones, 876 mil 920 dólares a la Alianza GAVI y presentó los documentos de garantía de riesgo por 20 millones 629 mil 280 dólares, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato de participación del mecanismo COVAX Facility”, se lee en un comunicado emitido por la SRE.

“Lo anterior, por indicaciones del Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, con el fin de seguir la estrategia internacional que ha establecido el Gobierno de México para la obtención de vacunas basada en la diversificación de oportunidades y el multilateralismo, con la finalidad de que nuestro país cuente con la vacuna contra COVID-19 de manera oportuna y segura”, se añade.