A MÃ©xico y Sinaloa le resta ser solidario con caravana migrante: TomÃ¡s Guevara

A México y Sinaloa le resta ser solidario con caravana migrante: Tomás Guevara

El país no esta lejos de una situación similar, por lo que urge crear leyes que protejan a los desplazados del país o extranjeros, señaló el sociólogo

Valeria Ortega

CULIACÁN._ La caravana migrante de centroamericanos que se dirige a Estados Unidos, forma parte también de la situación de desplazamientos, por lo que a México y a Sinaloa le resta ser solidario y generar condiciones para que en su paso por el país sean bien recibidos, señaló el sociólogo Tomás Guevara.

“Las reglas están claras y están sobre la mesa, nos resta continuar siendo un país solidario porque además hay que recordar que nuestro país también es un país de desplazamientos, no solamente hacia Estado Unidos”, expresó.

Explicó que el mismo problema que se vive en Sinaloa, se vive en otros estados de la república y en otras ciudades del mundo, por lo que los desplazamientos no solo son un problema interno si no internacional.

Al norte de esta entidad, por ejemplo, se sufren desplazamientos por la acción de los grupos del crimen organizado, donde han provocado la huida de personas que habitan en la sierra madre hacia los valles del estado.

Lo que verdaderamente preocupa, a parte de esa situación, es la falta de acciones del congreso local por legislar en defensa de esos grupos que dejan sus hogares y huyen hacia otras partes del estado o de México.

“Somos un estado que sufre también los desplazamientos forzados y lo que sigue, lo que en realidad debiera preocuparnos más no es tanto qué va a pasar con estos grupos que van a transitar por nuestro estado, si no por qué nuestros diputados se empeñan en no avanzar en la elaboración de una ley que proteja a los desplazados que han sido expulsados de sus lugares de origen”, señaló.

Por lo pronto, comentó Tomás Guevara, es necesario acoger a los desplazados de los países vecinos que pretenden llegar hasta la frontera con Estado Unidos.

“Los mexicanos tendríamos que crear condiciones que hagan que ese tránsito sea lo más cómodo, gentil y agradable, para la ya de por sí paupérrima situación que estos grupos viven, entonces sería de mucha importancia para estos grupos de desplazados contar con este apoyo y la solidaridad del pueblo mexicano”, rectificó.

“Ya será cuestión de cada país si les otorga la permanencia más a largo plazo de trabajo, o de plano de residencia a estos grupos”, añadió.

Comentó que el éxodo que están viviendo los países centroamericanos por la situación en que viven debe poner en alerta al país ya que este no está lejos de pasar por una situación similar si continúan las malas condiciones de este.

En el caso de Sinaloa, enfatizó, corresponde estar atentos y trabajar en el sentido de elaborar una ley, legislación o normativa que contemple la protección de los grupos de desplazados.