A mÃ­ no me perdonÃ³ el SAT: Carlos Salinas de Gortari

A mí no me perdonó el SAT: Carlos Salinas de Gortari

El ex presidente de México afirmó a través de una carta que el Sistema de Administración Tributaria no le perdonó 8 millones de pesos de impuestos en el año 2007

Noroeste / Redacción

Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México.

MÉXICO._ Carlos Salinas de Gortari, presidente de República del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994, afirmó a través de una carta que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no le perdonó 8 millones de pesos de impuestos en el año 2007.

En una misiva enviada al diario Reforma, que difundió la información, el ex mandatario nacional señala que en la lista de condonaciones fiscales difundida ayer por la organización no gubernamental Fundar, aparece una empresa que lleva su nombre. Sin embargo, explicó que el registro de esta compañía pertenece a una persona moral con la cual no tiene ningún vínculo.

"No tengo ninguna relación con esa empresa y desconozco a qué se dedica, pero he instruido que se investigue sobre su existencia", afirmó Salinas de Gortari, sobre el supuesto perdón fiscal que le hizo el SAT durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Políticos, artistas, deportistas, figuras públicas, empresas, industrias, hoteles, bancos, medios de comunicación, alcaldías, y dependencias públicas obtuvieron perdones fiscales por 247 mil millones de pesos, del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, correspondientes a los Gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, información que se obtuvo después de cuatro años de litigio de la organización no gubernamental Fundar con el SAT.

Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, consideró que la entrega de la información por parte del SAT es histórica, ya que por primera vez serán públicas todas las condonaciones y cancelaciones fiscales previas al 5 de mayo de 2015, fecha en que los perdones fiscales se hacen públicos.

En 2013, durante su primer año de Gobierno, la administración de Peña Nieto condonó créditos fiscales por 87 mil 650 millones de pesos, una cantidad superior a lo perdonado durante todo el sexenio de su antecesor Calderón Hinojosa, cuando se perdonaron 83 mil 77 millones de pesos.

El pasado 24 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Artículo 28 de la Constitución, para prohibir las condonaciones y exenciones de impuestos en el país.

Sin embargo, aún está pendiente de conocerse la identidad de 201 contribuyentes beneficiados con 101 mil 443 millones de pesos que mediante demandas de amparo han logrado, por ahora, que su información no sea divulgada.