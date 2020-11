‘A mí no me representa un partido que se agacha’: Sergio Torres sobre el PRI

El ex Secretario de Pesca y Acuacultura Sergio Torres Félix anunció que no renovó su militancia en el PRI ya que no son una oposición responsable

Karen Bravo

09/11/2020 | 3:00 PM

CULIACÁN._ El ex Secretario de Pesca y Acuacultura Sergio Torres Félix, anunció que ya no es militante del PRI porque no lo representa. “Yo veo en el partido que yo militaba hasta hace unos días no son contrapesos, no son una oposición responsable, no dicen nada”, expresó. “A mí no me representa un partido que se agacha ante las injusticias del poder”, criticó. En el evento público donde aceptó la invitación del partido Movimiento Ciudadano a encabezar la lucha electoral rumbo al 2021, Torres Félix detalló que no renovó su militancia en el PRI en la última jornada que realizó el tricolor por congruencia a sus ideales. Jorge Álvarez Máynez secretario de acuerdos de Movimiento Ciudadano, viajó a Sinaloa para encabezar junto con el Senador Dante Delgado un evento en el que se formalizó la invitación a Sergio Torres para sumarse al proyecto electoral. También acudieron los políticos Martín Heredia quien fuera candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el PAN en 2016 y el ex Diputado local Roberto “El Güero” Cruz Castro que ya no es militante del PAN.

