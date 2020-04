A mÃ­, que me dejen trabajar, pide Alcalde rosarense

A mí, que me dejen trabajar, pide Alcalde rosarense

Responde Manuel Antonio Pineda Domínguez a priistas que le piden que no instale cabinas sanitizantes

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Ante el requerimiento de los ediles del PRI, para que no se adquieran cabinas sanitizantes por calificarlas de peligrosas para la salud, el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez pidió que lo dejen trabajar y no se busque raja política.

Esto, luego que se anunciara por medio de sus redes sociales, que se instalarán tres cabinas sanitizantes en la cabecera, una donada por él, y el resto por empresarios locales.

"Yo me estoy anteponiendo a los hechos porque conozco de medidas preventivas; entonces si el presidente no actúa, ¿Quién va a actuar?, si el Presidente actúa anda en campaña, y después todos los casos que vengan se los van a querer adjudicar, entonces no es momento, ¡a mí que me dejen trabajar!", expresó.

Destacó que sus decisiones son tomadas antes que político, como médico que conoce la materia de epidemiología.

"Aquí hacer comentarios para poder tener protagonismo o para poder llevar raja política, yo creo que son mezquinas y repudiantes esas acciones, aquí lo que debemos hacer es actuar con mucha anticipación y si mis detractores políticos a mí me llaman protagonista, es porque no saben en absoluto, ignoran acciones preventivas de salud".

Aseguró que no se ha dado una publicación especializada que prohíba el uso de las cabinas, así como también que se ha trabajado de manera anticipada en comparación con otros municipios.

El munícipe refirió que no acataría lo que le piden los ediles, ya que dijo no son expertos en la materia de salud.

"La decisión que yo tome la voy a hacer acatando una orden de expertos, no me estoy anteponiendo, no lo que me digan ellos, que desconocen por completo el tema de salud.