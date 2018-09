A niÃ±os de Teresita no se les cobrarÃ¡ en internado

A niños de Teresita no se les cobrará en internado

La directora comentó que a todos los niños se les brinda desayuno, comida y cena; y para que se queden en la noche se les da toallas, cobijas,colchas, almohadas, pasta de dientes, jabones y papel sanitario

Claudia Beltrán

Jesús Fabián y Román Enrique, hijos de la señora Teresita Cardozo, tendrán todo el apoyo de la escuela primaria e internado infantil Paquita Núñez, dijo su directora Juana Aidé Astorga Borboa.

Ambos niños de 11 y 9 años de edad respectivamente, no reciben ningún tipo de beca y por el momento solamente tienen el apoyo del internado donde no se les cobra ninguna cuota.

Al contrario, cuando hay oportunidad a los niños se les lleva ropa y calzado.

Sin embargo, dijo, hay una asociación de padres que fija una aportación, y con ese dinero se hacen mejoras a la infraestructura de la escuela que consta de siete aulas y cada una cuenta con dos aires acondicionados.

Cada escuela, prosiguió, de acuerdo a su contexto y necesidades, fija la aportación, en este caso, cuando llegó a la dirección, estaba fijado 100 pesos al mes y por padre de familia.

Hay padres de familia que en el internado tienen dos hijos y solamente aportan 100 pesos siempre y cuando puedan o quieran, pero no se les exige, no es obligación.

"Así es, totalmente confusión, y te repito, te reitero: los niños de Teresita, y todos mis niños del internado infantil, tienen todo el apoyo emocional, educativo, alimentario, tratamos de cubrir las necesidades básicas", dijo.

En el internado, enfatizó Astorga Borboa, tratan de ser una gran familia para todos los niños, y aun cuando carezcan de amor, tratan de dárselo, que no les haga falta ese cariño que en sus casas pueden no tenero.

En el caso particular de Jesús Fabián y Román Enrique, son niños normales, en ocasiones inquietos.

Fabián es muy responsable y Román, el pequeño de cuarto grado, es más inquieto, agregó.

"Y sin embargo, son niños que no tenemos quejas fuertes de ellos, dentro de lo normal, hacen sus travesuras solamente, no son niños agresivos, no son niños groseros", señaló.

La directora comentó que en el internado a todos los niños se les proporciona desayuno, comida y cena y para que se queden en la noche se les da toallas, cobijas,colchas, almohadas, pasta de dientes, jabones y papel sanitario.

Todos los niños tienen las necesidades básicas cubiertas.

Los menores vulnerables económicamente, como los hijos de Teresita y los de familias disfuncionales, donde mamá y papá trabajan todo el día, son candidatos de estar en el internado.

Todos los lunes a las 08:00 horas entran al internado y salen a las 16:00 horas del viernes, no así los hijos de Teresita, que a diario salen para estar con ella.

Teresita de Jesús Cardozo Moreno, tiene 32 años de edad, y padece insuficiencia renal crónica. Vive cerca del Hospital General de Culiacán donde tres veces a la semana recibe sesiones de hemodiálisis.

Renta un cuarto en mil 500 pesos mensuales y lo paga con lo que obtiene de la venta de dulces en el área de Urgencias del hospital y Clínica 35 del IMSS.

En entrevista, la señora mencionó que a veces no hay dinero para darles de comer.

Sus dos hijos están conscientes de la situación de su madre, con quien están cada vez que salen del internado.