A no etiquetar a Morena por malas acciones de funcionarios, invita Merary Villegas

La legisladora federal es cuestionada respecto a las manifestaciones que se han realizado en contra de las decisiones o de las acciones que ha realizado el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro

José Abraham Sanz

La diputada federal del séptimo distrito por Sinaloa, Merary Villegas Sánchez, hizo un llamado a la ciudadanía a que no etiquete a Morena por las malas acciones que han realizado algunos compañeros, como el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

A la legisladora le cuestionaron en una conferencia de prensa esta tarde por varias manifestaciones que se han realizado en contra de las decisiones o de las acciones que ha realizado el Alcalde, como la negativa a cesar a una funcionaria del DIF Culiacán que habría violado la ley al revictimizar a dos jóvenes asesinadas y cuyos cuerpos fueron carbonizados.

“Creo que cada quien va a cumplir con una calificación, por llamarlo de alguna manera, cada quien se va a enfrentar a su trabajo en el próximo proceso electoral, ya dependerá de las personas valorar, pero sí me gustaría a mí aclarar, hablando de esta cuestión de las quejas que de alguna manera ha habido por el Alcalde de aquí de Culiacán, las personas creo que deben alcanzar a ver cuáles son las responsabilidades que tiene cada servidor o cada funcionario o cada representante popular”, señaló.

“Es decir, no por algunas malas acciones o alguna mala comunicación o toma de decisiones de algunos compañeros o compañeras se vaya a etiquetar de manera general a todos quienes estamos gracias a Morena o gracias a la confianza de la gente, a un puesto de representación; una invitación muy atenta a las personas, esa es la importancia de que los representantes populares salgamos y rindamos cuentas, porque así queda claro quién hizo qué”.

A la diputada federal, que viene de ocupar también una curul en el Congreso del Estado en la pasada legislatura, también se le preguntó si buscará la Presidencia Municipal de Culiacán, por lo que respondió que aunque no la descarta, se enfocará en culminar su participación en el Congreso federal.

“Ahorita, ahorita, estoy enfocada en lograr una representación digna, en eso estoy ahorita, en esto estoy enfocada; quiero que la gente esté contenta con el trabajo que hicimos, que se sienta conforme con su voto de confianza que nos dieron”, expresó.

“Lo que venga, ya la gente que decida, yo primero a rendir cuentas y después que la gente decida si seguimos representándola o si hasta aquí llegamos; yo lo que quiero es sentirme satisfecha de que sí cumplimos... No, claro, por supuesto, no descarto, siempre y cuando las personas me den la oportunidad de seguir”.