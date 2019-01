A pesar de broncas con presupuesto, la UAS ya amarrÃ³ pago de prÃ³ximas quincenas a sus trabajadores

A pesar de broncas con presupuesto, la UAS ya amarró pago de próximas quincenas a sus trabajadores

El Rector Juan Eulogio Guerra Liera explica que, gracias a acciones realizadas en conjunto con el Gobernador, están bajando recursos estatales y federales sin mayor problema

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Las próximas quincenas de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa también están garantizadas.

El “entrampamiento” del presupuesto estatal, a causa del conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, no ha paralizado a la máxima casa de estudios de Sinaloa, asegura Juan Eulogio Guerra Liera.

El Rector de la UAS explicó que esto se debe a que logró firmar un convenio con el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, con base en el presupuesto de 2018, para poder que bajaran los fondos federales.

Además de la tesorería estatal se pagó la ministración mensual en una sola emisión, lo cual permitió fluyera con normalidad el pago de la primera quincena de enero.

Por tanto, el problema existente con el presupuesto estatal, el cual fue vetado por el Gobernador inconforme con las asignaciones de Morena por 1 mil 663 millones, no ha hecho mella en la UAS.

“Hemos tenido el total apoyo del Gobernador; primero en el aspecto que el presupuesto federal, para que te lo puedan hacer llegar, se requiere establecer un convenio donde venga claro el monto que aporta el Gobierno estatal”, detalló.

Para que bajen estos recursos se debe acompañar al convenio una copia del periódico oficial con el presupuesto, el cual no se ha publicado, abundó.

“El convenio entra en un impase de no poderse firmar, esto implica que al no estar firmado el convenio no llega el recurso federal, el estatal, no hay para las quincenas, para prestaciones, se paraliza la institución;

“Pero en acuerdo con el Gobernador se firmó el convenio con el presupuesto de 2018, lo entregamos a la federación, y hoy llegaron ya los recursos federales a la UAS, lo correspondiente a este mes”, indicó.

Estas acciones permitieron pagar las quincenas a los trabajadores activos y jubilados a tiempo.

Sin embargo, Guerra Liera urgió a los poderes Ejecutivo y Legislativo a llegar a un acuerdo y buscar un punto medio.

“Yo creo que la mejor herramienta en política y cuando hay responsabilidades institucionales, en poderes autónomos, como el Ejecutivo y Legislativo, es la diplomacia, son los acuerdos, es poner en la mesa, que el Estado no se paralice, que tenga un impacto social”, resaltó.

El Rector recordó que el presupuesto de la UAS depende en un 30 por ciento de lo que aporta el Estado, y el 70 restante de la federación.

Con el convenio suscrito, agregó, ya está garantizado el flujo de recursos para todo el año, pero es importante saber con cuánto presupuesto finalmente contará la UAS vía Gobierno estatal.

Con las reasignaciones, motivo de la controversia entre poderes, a la UAS se le otorgó 50 millones adicionales, a los 100 que ya había previsto el Ejecutivo en su propuesta original.

“Yo creo que la Universidad está en medio, se requieren recursos, pero también requiere que los poderes Ejecutivo y Legislativo se pongan de acuerdo, que proyecten en torno al crecimiento, al impacto social y un mejor desarrollo, a nosotros nos urge saber cuál fue la propuesta para la Universidad, cuál va a ser la realidad”, agregó.

Guerra Liera y parte de la comunidad universitaria hicieron acto de presencia en el Congreso en la sesión de este jueves, pero aún no hay “luz” entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en el tema.