A pesar de cuatro votos en contra, aprueba cuenta pÃºblica Cabildo de CuliacÃ¡n

ENERO, FEBRERO Y MARZO

A pesar de cuatro votos en contra, aprueba cuenta pública Cabildo de Culiacán

Antonio Olazábal

Con cuatro de 14 votos en contra, los regidores del Ayuntamiento de Culiacán aprobaron la cuenta pública de los meses de enero, febrero y marzo en sesión extraordinaria del Cabildo.

Los regidores que votaron en contra fueron Adriana Yareli Sánchez Sánchez, de Morena; Sergio Beltrán Coronel, del Partido Encuentro Social; Robespierre Lizárraga Otero, del Partido Sinaloense y Eusebio Telles Molina, del Partido Acción Nacional.

El panista explicó que lo que lo llevó a votar en contra fue que no le dieron respuesta a las solicitudes que realizó del ejercicio de gasto en la actual administración, además denunció resistencia por parte del Ayuntamiento para entregar la información que requería.

"Quiero ser muy claro y preciso en el tema que alude usted (le dice al Alcalde), sí es cierto, me entregaron la información de enero y febrero a petición mía, yo la solicité, también en la primera reunión que tuvimos para la discusión de cuenta pública que fue el jueves pasado, a la tesorera le hice mención de que las respuestas que me estaban dando a mi solicitud no eran las que yo esperaba, eran unas respuestas a medias, no me permitían tener información clara", acusó.

"Yo le pedí que cuando trabajáramos la información de cuenta pública, fuera tal cual lo que yo estaba solicitando, para poder tener el análisis correcto, y nada más fueron los meses de enero y febrero, marzo se me entregó con los demás regidores. Yo he querido estar muy al pendiente, pero yo siento cierta resistencia en cuanto al flujo de información que como regidores tenemos derecho", agregó.

En respuesta a las expresiones Telles Molina, Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, enfatizó que en su administración no hay resistencia a entregar información y a ser transparentes.

"Yo no creo que haya habido resistencia en dar la información, ha habido seguramente falta de tiempo, o falta de disposición inmediata, no es porque haya resistencia, no hay nada que ocultar aquí", aseveró.

Por su parte Robespierre Lizárraga Otero manifestó que la cuenta pública no se discutió como debió, es por ello que al final de la sesión emitió su voto en contra de la cuenta pública.

"Ha faltado mucha integración como cuerpo colegiado en el involucramiento de los temas que no se debieron haber discutido tanto aquí, y no porque esté en contra del debate, pero este debate lo debimos de haber tenido en reuniones anteriores, es necesario un involucramiento de parte de los regidores, porque levantar la mano no se reduce a eso, es un compromiso político y legal a la cual representamos", mencionó.