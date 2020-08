A pesar de decisión de la SCJN, colectivos sinaloenses no dejarán de trabajar sobre el aborto

Los grupos buscan que el aborto sea legal, seguro y gratuito

América Armenta

CULIACÁN._ El pasado 29 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó aprobar la interrupción legal del embarazo, sin embargo, en Sinaloa el protocolo de acompañamiento no cambiará, grupos feministas seguirán apoyando a las mujeres que por una u otra razón no desean continuar con la gestación antes de las primeras 12 semanas.

Korina Cervantes Muro, integrante del colectivo Interrupción Legal del Embarazo, ILE Sinaloa, consideró que esta situación reafirma la importancia de contar con redes de acompañantes, que a la par están en la búsqueda de incidir sobre las políticas públicas, para lograr que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

“Si, aún con el aborto legalizado seguiríamos existiendo porque sabemos que siguen habiendo criminalizándonos”, expresó la activista.

“El aborto sea legal o no, nosotras no vamos a dejar de seguir trabajando y luchando por los derechos, porque sabemos que existe gente que todavía nos criminaliza por decidir por nuestros propios cuerpos, igual pasaron la NOM 046 que es legal en caso de violación y no la siguen aplicando, porque nos criminalizan anteponiendo creencias religiosas y moralistas”, agregó Cervantes Muro.

También consideró que la decisión de la Suprema Corte se desechó por forma, no fue de fondo, ya que las y los ministros han salido abiertamente a decir que están a favor de que las mujeres decidan si ser madres o no, por lo que ahora están a la espera de que otro ministro haga un planteamiento diferente, para que ahora sí pase.

Retroceso

La Senadora Imelda Castro Castro, respaldó a los grupos locales y nacionales que buscan que se despenalice el aborto, aseverando que este tema va a seguir en la Suprema Corte y en los estados.

“Me parece que es una lucha por las libertades, en este país es la agenda progresista por la que tenemos que luchar porque el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es un derecho humano o primordial, fundamental”, dijo la legisladora sinaloense.

“Vamos a seguir porque creemos que es un retroceso, un paso atrás. pero el movimiento va a seguir, la agenda legislativa en esta materia va a seguir y también la lucha en el Poder Judicial va a continuar, que en realidad esa decisión está tomada específicamente con ciertos códigos civiles de algunos estados, entonces, ese tema continúa no sea absuelto totalmente”, concluyó.

Discusión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió en particular el caso de la interrupción legal del aborto en el estado de Veracruz y el fallo fue en contra, sin embargo, las y los ministros aclararon que fue por como estaba planteada la situación, como una omisión legislativa, lo cual rechazaron, mas no fue el rechazo a que las mujeres tengan el poder de decisión sobre un embarazo.

Las críticas a la SCJN derivan justamente de eso, que revisaron la forma del amparo y no el fondo, que es que deje de ser ilegal e insegura para las mujeres esta práctica.