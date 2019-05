A pesar de que ya hay acuerdo para no ir a huelga, va auditoría sobre el Stasac, afirma Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro explica que no sólo se hará auditoría a este organismo, sino a varias paramunicipales del Municipio, con la intención de revisar las finanzas de la comuna

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ A pesar de que el martes se firmaron acuerdos entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán y la Administración de Jesús Estrada Ferreiro, el Alcalde afirmó que se le realizará una auditoría al organismo.

El 4 de abril, el Presidente Municipal informó que se le realizaría una auditoría al Stasac con la intención de detectar posibles irregularidades.

En la tarde del mismo día, el sindicato le respondió al Alcalde con la amenaza de irse a huelga, misma que estaba programada para el 13 de mayo; sin embargo, el martes en una reunión que tuvieron David Alarid Rodríguez, líder sindical, con Jesús Estrada Ferreiro, en las oficinas del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Culiacán, llegaron a acuerdos que desencadenaron en detener un posible paro de labores.

El morenista mencionó que se desistió de la huelga porque en ningún momento se violaron los derechos de los trabajadores, y enfatizó que él siempre supo que el paro de labores no se efectuaría.

"¿Les dije que no iba a ver huelga verdad? Pues no hubo huelga, porque no tenían razón, porque lo que necesitamos nosotros era que nos justifiquen lo que están pidiendo”, compartió.

"Todo lo que yo les dije, tenía razón, no les estábamos violando ningún derecho sindical, ningún derecho laboral, únicamente les condicionábamos ¿Quieren becas? Me demuestran que estudian ¿Quieren canasta básica? Me demuestran necesidad ¿Quieren becas deportivas? Me vas a demostrar que es primer lugar en alguna competencia o algo”, agregó.

El Alcalde explicó que a pesar de haber llegado a acuerdos, la auditoría al Stasac se realizará, pero no sólo a este organismo, sino a varias paramunicipales del Municipio, esto con la intención de revisar las finanzas de la comuna.

“No ha iniciado pero estamos en el proceso de hacerla y no por cuestiones en contra del sindicato, sino porque debe hacerse una auditoría general; una para ellos, una para el DIF, una para Deportes y una para cada paramunicipal que haya también”, detalló.

En el desfile del 1 de Mayo, trabajadores basificados llevaron mantas contra el Presidente Municipal donde lo calificaban de autoritario; Estrada Ferreiro le restó importancia a estas expresiones y manifestó que fueron personas afectadas por los abusos que estaban cometiendo contra las finanzas del Ayuntamiento anteriormente.

"Hay grupitos de personas que estaban privilegiadas, que no están de acuerdo ni con David Alarid ni conmigo, pero a mí eso no me preocupa", subrayó.