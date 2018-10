Â¿A quÃ© comisiones van los diputados morenistas por Sinaloa?

¿A qué comisiones van los diputados morenistas por Sinaloa?

Así quedaron ‘acomodados’ los diputados por Sinaloa; Merary va por una vicecordinación en la Cámara Baja

Sheila Arias

04/10/2018 | 12:51 AM

MAZATLÁN._ Y después de arrebatar las curules a panistas y a priistas, los legisladores federales de Morena por Sinaloa, ya tienen Comisión asignada en Pesca, Educación y Presupuesto. La culiacanense Yadira Santiago Marcos, será la coordinadora de bancada.

De los morenistas, la que no tiene Comisión es Merary Villegas, ella busca la vicecoordinación de la mesa temática Parlamento Abierto, su objetivo es garantizar, en esta Legislatura, un enlace directo con organizaciones civiles y un Congreso de puertas abiertas.

“Hoy se está convocando a Plenaria, se emite la convocatoria, y se estaría definiendo para la próxima semana si soy yo. Lo que estoy buscando es que me den la confianza mis compañeros para la vicecoordinación a nivel Cámara, hay una vicecoordinación General y hay siete vicecordinaciones temáticas, a mí la que me interesa es una vicecordinacion de Parlamento Abierto, ya lo expresé, se tiene que pasar a Plenaria por Reglamento y esperemos sí me apoyen”, comentó la originaria de Aguaruto, Culiacán, legisladora por el Distrito 07.

De los diputados federales por Sinaloa, el representante de Mazatlán por el Distrito 01, Maximiliano Ruiz Arias, es el único sinaloenses que presidirá una comisión, la de Pesca.

En esta Legislatura los diputados por Sinaloa llegarán con poca o ninguna experiencia en cargos públicos, ni de representación social. Sin embargo, en las urnas todos arrasaron.

En estas comisiones quedaron los legisladores sinaloenses:

-Maximiliano Ruiz Arias (Distrito 01)

Presidente de la Comisión de Pesca

-Olegaria Carrazco Macías (Distrito 06)

Secretaria de la Comisión de Bienesta Social

-Lucinda Sandoval (Representación proporcional)

Secretaria de la Comision de Pesca

-Yadira Santiago Marcos (Distrito 05)

Secretaria de Presupuesto y coordinadora de bancada

-Casimiro Zamora Valdez (Distrito 04)

Secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos

-Fernando García Hernández (Distrito 03)

Secretario de la Comisión de Educación

-Merary Villegas (Distrito 07)

Busca la vicecoordinación de Parlamento Abierto

