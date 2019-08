A quiÃ©n no le gusta jugar en MazatlÃ¡n: Jonathan del Campo

A quién no le gusta jugar en Mazatlán: Jonathan del Campo

El pelotero se compromete a dar el cien por ciento con Venados en la próxima campaña de la LMP

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Jonathan del Campo tiene del puerto sinaloense los mejores recuerdos y aunque le “tomó por sorpresa” el cambio realizado entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, asegura sentirse “muy, pero muy contento” con su regreso.

“Tremendos años, tremenda ciudad, y a quién no le gusta jugar en Mazatlán o ir a jugar a Mazatlán, y ahora con el nuevo estadio, es algo muy bonito”, sentenció el jugador.

Han pasado siete años desde que Del Campo portó por última vez el uniforme de Venados, desde el 2012; sin embargo, ratifica su compromiso con el equipo y la afición, siempre fiel y al pendiente del papel que están desempeñando dentro del terreno de juego.

“Estoy muy agradecido con Dios y me comprometo a dar lo mejor de mí, el 100 por ciento, sumarme al gran equipo que ya tienen y siempre ayudar para ganar un nuevo campeonato”.

A Mazatlán la considera su segunda casa y le unen infinidad de amigos y recuerdos.

“En esta oportunidad no voy solo, voy acompañado de mi esposa e hijo, y no tengo ninguna duda de que nos van a recibir con el mismo trato que cuando iba solo (…). Todos mis amigos ya se comunicaron conmigo para darme la bienvenida y llegando eso será, comer y comer”, comentó entre risas.

La noticia le fue notificada por Jesús “Chino” Valdez, gerente deportivo de los porteños, para quien también tuvo palabras de agradecimiento.

“Uno de los momentos que siempre me viene a la mente fue cuando ‘El Chino’ me agarró en el Draft, tuvo la delicadeza de llevarnos, a mí y mis padres, a conocer el estadio y el puerto, ahí me di cuenta de que hay calidad en la organización, me hizo sentir muy bien y me dije: ‘Aquí voy a estar en buenas manos’, y no me equivoqué”.

La llegada del pelotero al puerto sinaloense aún no tiene fecha definida pero, tanto el jugador como la gerencia deportiva, confirmaron que estará presente desde los primeros juegos de pretemporada.

El utility a lo largo de su carrera en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ha participado de 189 juegos donde conectó 82 imparables en 355 turnos, para dejar un promedio de .231, con 34 carreras impulsadas, 54 anotadas y 5 jonrones.