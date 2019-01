A Rafa Nadal no le inquieta el ritmo del Abierto de Australia

El español debuta en el torneo este lunes tras más de cuatro meses sin competir

Noroeste / Redacción

Rafael Nadal disputó su último partido en el circuito el pasado viernes 7 de septiembre de 2018 ante Juan Martín del Potro en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Desde entonces, el español ha ido aplazando su vuelta a la competición encadenando a cuatro lesiones distintas (rodilla derecha, abdominal, pie derecho y muslo izquierdo) y llegando al próximo Abierto de Australia (desde este lunes 14 de enero) sin ritmo de competición.

Así, Nadal, que se mide a James Duckworth en el segundo turno de la Rod Laver Arena, llega al encuentro necesitado de partidos en las piernas tras más de cuatro meses parado, pero con la tranquilidad de conocer bien el proceso para conseguir ese impulso.

“Evidentemente que me falta ritmo de competición, pero eso no quiere decir que no pueda cogerlo”, explicó el número 2 del mundo antes de su debut.

“Creo que a día de hoy me puede faltar ritmo de competición, pero estoy jugando bien. Luego hay que competir. Las sensaciones no son malas y la semana ha sido bastante positiva. Lógicamente, el ritmo de competición se consigue ganando, no hay más opciones de conseguirlos que a través de las victorias”.

El domingo, Nadal se entrenó durante más de dos horas con Pablo Andújar, primero en la pista número 17 de Melbourne Park y luego en la Rod Laver Arena, donde está programado su debut. A diferencia de toda la semana, el mallorquín no repitió sesión por la tarde, optando por descansar horas antes de estrenarse en un torneo que le vio alcanzar los cuartos de final el curso pasado.

“El lunes voy a tener la primera oportunidad de lograr un triunfo, y voy a luchar por ello”, avisó el campeón de 17 torneos del Grand Slam.

“Voy día a día, entrenamiento a entrenamiento. Y si puedo avanzar, genial. Tengo experiencia, no es nada nuevo”.

Entran en acción

Roger Federer arrancará su recorrido en Melbourne Park este lunes ante el uzbeko Denis Istomin, 99° clasificado en la lista ATP.

Pero el partido con carga más emocional no se dará en la cancha principal. Roberto Bautista Agut, 22° cabeza de serie en Melbourne, intentará que el británico Andy Murray juegue su último partido aquí.

“Yo creo que va a ser un partido diferente a lo habitual, el encuentro será difícil aunque la experiencia será buena para mí. Andy es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis”, comentó el español ya conocido el anuncio de Murray: se retirará en el próximo Wimbledon.

(Con información de ATP en Español)