A ritmo de Banda El Recodo, la UAS festeja su 147 aniversario

Con un concierto pregrabado y transmitido virtualmente, la agrupación hace un recorrido por sus mayores éxitos musicales

Fernando Espinoza

06/05/2020 | 10:13 AM

En el marco del festival cultural que festeja el 147 aniversario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se transmitió un concierto pregrabado de Banda El Recodo, donde tocaron sus mayores éxitos musicales.

El Festival Internacional Universitario de la Cultura 2020 lleva por nombre Don Cruz Lizárraga, y una de las primeras actividades fue la transmisión en vivo de un concierto pregrabado de Banda El Recodo, que comenzó con toda la energía de El sinaloense.

El concierto siguió con No me sé rajar, que es uno de sus temas que sigue siendo éxito a pesar de los años, fue interpretado por Giovanni Mondragón y Charly Pérez, cabe destacar que este último ya no forma parte de la banda, y en su lugar se encuentra Ricky Yocupicio, ya que se trató de una presentación de la banda en el Festival Universitario 2018. Otro de los temas que sonaron fue Pena tras pena, Acábame de matar y Vámonos de fiesta.

No pudieron faltar temas recientes como La mejor de todas, Ayer y hoy, Vas a llorar por mí, Que te ruegue quien te quiera, entre otros, como los tradicionales temas El sauce y la palma, El corrido a Mazatlán y Mi gusto es.

“Queremos agradecer que se nos haya invitado al Festival Universitario 2018, agradecer al rector Juan Eulogio Guerra por tomar en cuenta nuestra música, pero sobre todo queremos dar gracias a ustedes por ese recibimiento tan bonito que nos han brindado esta noche”, dijo en su mensaje de saludo Charly Pérez, vocalista de la banda.

El concierto que arrancó a las 19:00 horas duró poco más de una hora y media, y llegó a reunir poco más de dos mil espectadores de manera simultánea. Los vocalistas no dejaron de saludar a la gente de Culiacán, por lo que quizá fue un concierto que se grabó en esta ciudad.