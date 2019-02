A ritmo de la tambora es recibido el campeón mundial Juan Diego García en Culiacán

Reciben al deportista que hizo historia en el parataekwondo mexicano

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Luego de escribir su nombre con letras de oro en el libro que guarda la historia del deporte mexicano, el orgullo de Costa Rica, Culiacán, Juan Diego García López, tuvo un emotivo recibimiento en el aeropuerto a ritmo del Sinaloense, con la banda, el cariño familiar, de amigos y directivos del deporte encabezados por la directora general del Isde, Paola Moncayo Leyva.

No era para menos, Juan Diego puso el nombre de Sinaloa y México en lo más alto del podio en el Campeonato Mundial de Para Taekwondo con sede en Turquía, este logro está calificado como histórico en virtud de que es la primera vez que México obtiene la presea dorada en esta disciplina del deporte adaptado.

“Sentí mucha emoción cuando gané este campeonato, al subir al podio y escuchar el Himno Nacional, y ahora llegando a Culiacán escucho la tambora y me lleno de emoción, es muy bonito llegar con la familia, fue unas sorpresa muy agradable, agradezco a todos los que vinieron”, comentó en la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado de sus padres María del Rosario e Higinio; asimismo, de Paola Moncayo Leyva, escoltado por su entrenador local, Reymundo Calderón, y del presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo, Juan José Acosta.

“La verdad yo iba mentalizado en que sería una competencia muy dura, el nivel ha crecido bastante y eso me obliga a esforzarme más. Llegué al área de combate y pensé, ya estoy aquí y voy a dejar todo mi esfuerzo en cada pelea, así lo hice y creo que merezco la medalla porque trabajamos para obtenerla, lo hicimos con estrategias diferentes contra cada oponente, la pelea más dura fue contra el ruso en la final, además él me había ganado en un evento y tenía la espina clavada, allí me encontré con una guardia muy cerrada, pero logramos salir adelante, cuando recibo la medalla pienso que todo sacrificio vale la pena.

“Cuando mi entrenadora me dijo que había pasado a la historia con esta medalla, no me la creía y ella me dijo que tampoco se la creía y reímos… poco a poco vamos asimilando todo esto y lo disfruto mucho. Ya tengo el pase a los Para Panamericanos, y el gran sueño es Tokio 2020 con una medalla”, asentó.

Paola Moncayo Leyva expresó: “ Juan Diego es un jovencito que me tiene muy sorprendida por su sencillez y madurez, tiene un gran corazón, hace unos meses me dijo con seguridad, voy a ser campeón del mundo, y aquí lo tenemos convertido en campeón del mundo, su mentalidad no tiene límites, es un gran ejemplo para la sociedad mexicana, para el deporte sinaloense y nuestro gran orgullo, nuestro gobernador te envía felicitaciones y te reitera el apoyo con mucha responsabilidad, estaremos pendientes de tus eventos. Creo que el principal apoyo es el de los padres y por ello nuestro reconocimiento para ellos”.

Juan Diego emprendió su viaje a la sindicatura de Costa Rica donde los habitantes le recibieron también con ambiente de fiesta y un cariño muy especial.