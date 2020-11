A ritmo lento, el pago de apoyos a maiceros: Caades

Les preocupa que Segalmex esté cambiando sobre la marcha las reglas de operación y pida requisitos que no estaban previstos, dice Gustavo Rojo Plascencia

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Cuando el 12 de junio Segalmex informó que sí se pagaría a los productores de maíz de Sinaloa el precio piso de 4 mil 150 por tonelada, la dependencia federal se comprometió a que el apoyo de 359 pesos quedaría entregado en un plazo de 15 días; sin embargo, casi cinco meses después de eso, este apoyo se ha entregado en solo el 32 por ciento del grano cosechado el estado.

Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, expuso que además de que el pago de apoyos va a ritmo muy lento, lo que les preocupa es que Seguridad Alimentaria Mexicana está modificando las reglas de operación, solicitando requisitos que no estaban previstos, lo que dejaría fuera a muchos productores.

“No hay avances, hay muchos temas pendientes, todavía no podemos aclarar varios criterios que dejan por fuera a muchos de los productores. Vamos a seguir insistiendo en que se tomen en cuenta y no inventen criterios que no estaban en las reglas de operación, eso es lo que nos preocupa mucho”, indicó.

Como ejemplo, el dirigente agrícola comentó que Segalmex no quiere dar apoyos a dueños o arrendadores de más de 50 hectáreas, aunque hayan sembrado 10 hectáreas de maíz; los que entregaron en dos o tres bodegas diferentes, aunque hayan sembrado 15-20 hectáreas, también quedan fuera.

“Que se cumpla el compromiso inicial que era que todas las toneladas de Sinaloa iban a tener los 4 mil 150 pesos mínimo”, aseveró.

El 12 de junio, Segalmex anunció que garantizaba el precio piso de 4 mil 150 pesos por tonelada al maíz sinaloense, que en un plazo de 15 días dispersarían un primer apoyo de 359 pesos y que una vez que terminaran las cosechas y se finiquitara toda la producción se empezaría a pagar el apoyo complementario que le restara a cada productor para llegar al precio objetivo prometido.

Rojo Plascencia indicó que durante varias semanas estuvo parado el pago de los incentivos, pero a raíz del anuncio de la visita que iban a hacer a Zacatecas y Ciudad de México iniciaron con unos pagos la semana pasada; sin embargo, ya volvieron a parar.

“Estamos hablando de (un avance de) alrededor del 32 por ciento de todas las toneladas, va muy lento y estamos hablando del primer incentivo, es la primera parte del complemento de los 4 mil 150 pesos, falta una segunda parte y no vemos muy claro”, recalcó.

“Se crearon expectativas, que a los 15 días se iba a pagar el primer incentivo y que para el mes de octubre ya iba a estar todo pagado; pasaron los 15 días, acabó el mes de octubre y no vemos claro”.

El presidente de la Caades insistió que no quitarán el dedo del renglón hasta lograr que se cumpla el compromiso del pago de los 4 mil 150 pesos por tonelada para todo el maíz que se cosechó en Sinaloa.